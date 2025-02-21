Источник: в Ульяновске задержали техдиректора пермского филиала "Т-Плюс"
Техдиректора филиала "Т Плюс" задержали в Ульяновске по двум уголовным делам
Сергей Гужев. Архивное фото
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САМАРА, 21 фев - РИА Новости. Технический директор Пермских тепловых сетей (филиал "Т Плюс") Сергей Гужев, ранее руководивший ульяновским филиалом "Энергосбыт Плюс", задержан в Ульяновске по подозрению в преднамеренном банкротстве и покушении на растрату в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Он задержан (в Ульяновске - ред.), сейчас является подозреваемым по делу о покушении на растрату в особо крупном размере (часть 3 статьи 30, части 4 статьи 160 УК РФ) и преднамеренном банкротстве (статья 196 УК РФ)", - сказал собеседник агентства, комментируя информацию местных СМИ о задержании Гужева.
Уголовные дела связаны с банкротством муниципального предприятия "Городской теплосервис" в 2021 году, уточнили в правоохранительных органах.
По данным арбитражного суда Ульяновской области, в 2022 году прокуратура выдала предостережение конкурсному управляющему предприятия-банкрота о недопустимости нарушения закона при продаже имущества по заниженной цене. По подсчетам Ульяновской областной торгово-промышленной палаты, рыночная стоимость основных средств "Городского теплосервиса" составляла более 2 миллиардов рублей. При этом оценщики, привлеченные в рамках банкротства, оценили стоимость имущества на сумму около 1,1 миллиарда рублей. В июне 2022 года были объявлены торги по продаже имущества по указанной цене.
В 2014-2020 годах Гужев занимал должность директора компании "Энергосбыт Плюс" (ульяновский филиал "Т Плюс"). С 2020 года он был назначен техническим директором - главным инженером "Пермской сетевой компании", которая с 2021 года вошла в состав пермского филиала "Т Плюс".
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