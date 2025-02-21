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Источник: в Ульяновске задержали техдиректора пермского филиала "Т-Плюс" - РИА Новости, 21.02.2025
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09:54 21.02.2025 (обновлено: 14:01 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/zaderzhanie-2000714690.html
Источник: в Ульяновске задержали техдиректора пермского филиала "Т-Плюс"
Источник: в Ульяновске задержали техдиректора пермского филиала "Т-Плюс" - РИА Новости, 21.02.2025
Источник: в Ульяновске задержали техдиректора пермского филиала "Т-Плюс"
Технический директор Пермских тепловых сетей (филиал "Т Плюс") Сергей Гужев, ранее руководивший ульяновским филиалом "Энергосбыт Плюс", задержан в Ульяновске по РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T09:54:00+03:00
2025-02-21T14:01:00+03:00
происшествия
ульяновск
пермский край
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САМАРА, 21 фев - РИА Новости. Технический директор Пермских тепловых сетей (филиал "Т Плюс") Сергей Гужев, ранее руководивший ульяновским филиалом "Энергосбыт Плюс", задержан в Ульяновске по подозрению в преднамеренном банкротстве и покушении на растрату в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Он задержан (в Ульяновске - ред.), сейчас является подозреваемым по делу о покушении на растрату в особо крупном размере (часть 3 статьи 30, части 4 статьи 160 УК РФ) и преднамеренном банкротстве (статья 196 УК РФ)", - сказал собеседник агентства, комментируя информацию местных СМИ о задержании Гужева.Уголовные дела связаны с банкротством муниципального предприятия "Городской теплосервис" в 2021 году, уточнили в правоохранительных органах.По данным арбитражного суда Ульяновской области, в 2022 году прокуратура выдала предостережение конкурсному управляющему предприятия-банкрота о недопустимости нарушения закона при продаже имущества по заниженной цене. По подсчетам Ульяновской областной торгово-промышленной палаты, рыночная стоимость основных средств "Городского теплосервиса" составляла более 2 миллиардов рублей. При этом оценщики, привлеченные в рамках банкротства, оценили стоимость имущества на сумму около 1,1 миллиарда рублей. В июне 2022 года были объявлены торги по продаже имущества по указанной цене.В 2014-2020 годах Гужев занимал должность директора компании "Энергосбыт Плюс" (ульяновский филиал "Т Плюс"). С 2020 года он был назначен техническим директором - главным инженером "Пермской сетевой компании", которая с 2021 года вошла в состав пермского филиала "Т Плюс".
https://ria.ru/20250220/moskva-2000538854.html
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происшествия, ульяновск, пермский край
Происшествия, Ульяновск, Пермский край
Источник: в Ульяновске задержали техдиректора пермского филиала "Т-Плюс"

Техдиректора филиала "Т Плюс" задержали в Ульяновске по двум уголовным делам

© Фото : ПАО "Т Плюс"Сергей Гужев
Сергей Гужев - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© Фото : ПАО "Т Плюс"
Сергей Гужев. Архивное фото
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САМАРА, 21 фев - РИА Новости. Технический директор Пермских тепловых сетей (филиал "Т Плюс") Сергей Гужев, ранее руководивший ульяновским филиалом "Энергосбыт Плюс", задержан в Ульяновске по подозрению в преднамеренном банкротстве и покушении на растрату в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Он задержан (в Ульяновске - ред.), сейчас является подозреваемым по делу о покушении на растрату в особо крупном размере (часть 3 статьи 30, части 4 статьи 160 УК РФ) и преднамеренном банкротстве (статья 196 УК РФ)", - сказал собеседник агентства, комментируя информацию местных СМИ о задержании Гужева.
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Уголовные дела связаны с банкротством муниципального предприятия "Городской теплосервис" в 2021 году, уточнили в правоохранительных органах.
По данным арбитражного суда Ульяновской области, в 2022 году прокуратура выдала предостережение конкурсному управляющему предприятия-банкрота о недопустимости нарушения закона при продаже имущества по заниженной цене. По подсчетам Ульяновской областной торгово-промышленной палаты, рыночная стоимость основных средств "Городского теплосервиса" составляла более 2 миллиардов рублей. При этом оценщики, привлеченные в рамках банкротства, оценили стоимость имущества на сумму около 1,1 миллиарда рублей. В июне 2022 года были объявлены торги по продаже имущества по указанной цене.
В 2014-2020 годах Гужев занимал должность директора компании "Энергосбыт Плюс" (ульяновский филиал "Т Плюс"). С 2020 года он был назначен техническим директором - главным инженером "Пермской сетевой компании", которая с 2021 года вошла в состав пермского филиала "Т Плюс".
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