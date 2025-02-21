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В Харькове прогремел взрыв
В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 21.02.2025
В Харькове прогремел взрыв
Взрыв был слышен в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T02:29:00+03:00
2025-02-21T02:29:00+03:00
2025-02-21T02:36:00+03:00
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Взрыв был слышен в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале."В Харькове был слышен взрыв", - говорится в сообщении "Общественного".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьков, в мире, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьков, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины
В Харькове прогремел взрыв
В Харькове после воздушной тревоги прогремел взрыв