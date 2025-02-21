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Выставка "Повелитель снов" открылась в подмосковном музее "Новый Иерусалим"
Выставка "Повелитель снов" открылась в подмосковном музее "Новый Иерусалим" - РИА Новости, 21.02.2025
Выставка "Повелитель снов" открылась в подмосковном музее "Новый Иерусалим"
В Государственном историко-художественном музее "Новый Иерусалим" открылась выставка современного бурятского художника Зорикто Доржиева / ZORIKTO "Повелитель... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T20:00:00+03:00
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В Государственном историко-художественном музее "Новый Иерусалим" открылась выставка современного бурятского художника Зорикто Доржиева / ZORIKTO "Повелитель снов", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Там отметили, что это наиболее грандиозная ретроспектива мастера за последние 10 лет и первая выставка его работ в Подмосковье. "Выставка Зорикто Доржиева впервые проходит в Подмосковье, и для самой большой ретроспективы художника выбрана соответствующая площадка – наш музей "Новый Иерусалим". Это правильно, что подмосковные музеи наряду с показом классического искусства не забывают знакомить посетителей с творчеством современных авторов. На этот раз зрителей ждет встреча с очень яркими, самобытными работами мастера, чьи произведения есть в коллекциях ведущих музеев России", – приводит пресс-служба слова министра культуры и туризма Подмосковья Василия Кузнецова. Он выразил уверенность, что увидеть работы в Истру приедут жители и Московской области, и столицы. В пресс-службе добавили, что в экспозиции представлено 75 произведений, охватывающих почти два десятилетия работы художника, который овладел всеми видами искусства: скульптурой, живописью, графикой, мультипликацией и видео-артом. При этом их объединяет уникальный авторский почерк. В свою очередь, директор музея "Новый Иерусалим" Анна Антипенко заявила, что художник балансирует между традиционным подходом к формированию композиции, красочного слоя, вплетая элементы традиционного бурятского искусства и свои глубокие, философские рассуждения. Выставка поделена на три раздела: в ее пространстве представлены основные темы и циклы творчества Зорикто, а также отражены эстетические искания художника – от раннего реализма до поп-арта в зрелом периоде.
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РИА Новости
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Выставка "Повелитель снов" открылась в подмосковном музее "Новый Иерусалим"
Музей "Новый Иерусалим" представил в Подмосковье выставку "Повелитель снов"
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В Государственном историко-художественном музее "Новый Иерусалим" открылась выставка современного бурятского художника Зорикто Доржиева / ZORIKTO "Повелитель снов", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Там отметили, что это наиболее грандиозная ретроспектива мастера за последние 10 лет и первая выставка его работ в Подмосковье
.
"Выставка Зорикто Доржиева впервые проходит в Подмосковье, и для самой большой ретроспективы художника выбрана соответствующая площадка – наш музей "Новый Иерусалим". Это правильно, что подмосковные музеи наряду с показом классического искусства не забывают знакомить посетителей с творчеством современных авторов. На этот раз зрителей ждет встреча с очень яркими, самобытными работами мастера, чьи произведения есть в коллекциях ведущих музеев России", – приводит пресс-служба слова министра культуры и туризма Подмосковья Василия Кузнецова.
Он выразил уверенность, что увидеть работы в Истру
приедут жители и Московской области, и столицы.
В пресс-службе добавили, что в экспозиции представлено 75 произведений, охватывающих почти два десятилетия работы художника, который овладел всеми видами искусства: скульптурой, живописью, графикой, мультипликацией и видео-артом. При этом их объединяет уникальный авторский почерк.
В свою очередь, директор музея "Новый Иерусалим" Анна Антипенко заявила, что художник балансирует между традиционным подходом к формированию композиции, красочного слоя, вплетая элементы традиционного бурятского искусства и свои глубокие, философские рассуждения.
Выставка поделена на три раздела: в ее пространстве представлены основные темы и циклы творчества Зорикто, а также отражены эстетические искания художника – от раннего реализма до поп-арта в зрелом периоде.