https://ria.ru/20250221/vystavka-2000905545.html

Выставка "Повелитель снов" открылась в подмосковном музее "Новый Иерусалим"

Выставка "Повелитель снов" открылась в подмосковном музее "Новый Иерусалим" - РИА Новости, 21.02.2025

Выставка "Повелитель снов" открылась в подмосковном музее "Новый Иерусалим"

В Государственном историко-художественном музее "Новый Иерусалим" открылась выставка современного бурятского художника Зорикто Доржиева / ZORIKTO "Повелитель... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T20:00:00+03:00

2025-02-21T20:00:00+03:00

2025-02-21T20:00:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

истра

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000903277_0:36:1280:756_1920x0_80_0_0_f26c1cdaf8c5fe48ac9d9c2c5890f8e4.jpg

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В Государственном историко-художественном музее "Новый Иерусалим" открылась выставка современного бурятского художника Зорикто Доржиева / ZORIKTO "Повелитель снов", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Там отметили, что это наиболее грандиозная ретроспектива мастера за последние 10 лет и первая выставка его работ в Подмосковье. "Выставка Зорикто Доржиева впервые проходит в Подмосковье, и для самой большой ретроспективы художника выбрана соответствующая площадка – наш музей "Новый Иерусалим". Это правильно, что подмосковные музеи наряду с показом классического искусства не забывают знакомить посетителей с творчеством современных авторов. На этот раз зрителей ждет встреча с очень яркими, самобытными работами мастера, чьи произведения есть в коллекциях ведущих музеев России", – приводит пресс-служба слова министра культуры и туризма Подмосковья Василия Кузнецова. Он выразил уверенность, что увидеть работы в Истру приедут жители и Московской области, и столицы. В пресс-службе добавили, что в экспозиции представлено 75 произведений, охватывающих почти два десятилетия работы художника, который овладел всеми видами искусства: скульптурой, живописью, графикой, мультипликацией и видео-артом. При этом их объединяет уникальный авторский почерк. В свою очередь, директор музея "Новый Иерусалим" Анна Антипенко заявила, что художник балансирует между традиционным подходом к формированию композиции, красочного слоя, вплетая элементы традиционного бурятского искусства и свои глубокие, философские рассуждения. Выставка поделена на три раздела: в ее пространстве представлены основные темы и циклы творчества Зорикто, а также отражены эстетические искания художника – от раннего реализма до поп-арта в зрелом периоде.

https://ria.ru/20250221/minimuschestvo-2000899520.html

https://ria.ru/20250221/podmoskove-2000895933.html

московская область (подмосковье)

истра

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), истра