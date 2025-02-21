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Около 2 тысяч участников СВО оформили выплату вместо земли в Подмосковье - РИА Новости, 21.02.2025
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Новости Подмосковья
 
11:25 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/vyplata-2000738330.html
Около 2 тысяч участников СВО оформили выплату вместо земли в Подмосковье
Около 2 тысяч участников СВО оформили выплату вместо земли в Подмосковье - РИА Новости, 21.02.2025
Около 2 тысяч участников СВО оформили выплату вместо земли в Подмосковье
Почти 2 тысячи участников специальной военной операции оформили выплату взамен земельного участка в Московской области за три недели, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T11:25:00+03:00
2025-02-21T11:25:00+03:00
новости подмосковья
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Почти 2 тысячи участников специальной военной операции оформили выплату взамен земельного участка в Московской области за три недели, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья. "В нашем регионе участники специальной военной операции могут получить выплату в размере 500 тысяч рублей. Подать заявление можно в электронном виде на портале госуслуг Подмосковья", – рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба. В ведомстве уточнили, что подать заявление могут не только участники СВО, но и члены семей погибших бойцов. Для этого необходимо иметь прописку в Московской области, справку об окончании участия в спецоперации и документы, подтверждающие присвоение звания Героя Российской Федерации или награждение орденами Российской Федерации за заслуги, проявленные в ходе участия в СВО. Чтобы оформить заявление, пользователю нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронную форму и приложить документы. После этого следует предоставить оригиналы для сверки в выбранный МФЦ. Услуга предоставляется бесплатно в течение десяти рабочих дней. Ответ будет направлен в личный кабинет на портале госуслуг Подмосковья.
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московская область (подмосковье), сво
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), СВО
Около 2 тысяч участников СВО оформили выплату вместо земли в Подмосковье

Около 2 тысяч участников СВО из Подмосковья оформили выплату вместо земли

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЧастные дома в Московской области
Частные дома в Московской области - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Частные дома в Московской области
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Почти 2 тысячи участников специальной военной операции оформили выплату взамен земельного участка в Московской области за три недели, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.
"В нашем регионе участники специальной военной операции могут получить выплату в размере 500 тысяч рублей. Подать заявление можно в электронном виде на портале госуслуг Подмосковья", – рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба.
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В ведомстве уточнили, что подать заявление могут не только участники СВО, но и члены семей погибших бойцов. Для этого необходимо иметь прописку в Московской области, справку об окончании участия в спецоперации и документы, подтверждающие присвоение звания Героя Российской Федерации или награждение орденами Российской Федерации за заслуги, проявленные в ходе участия в СВО. Чтобы оформить заявление, пользователю нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронную форму и приложить документы. После этого следует предоставить оригиналы для сверки в выбранный МФЦ.
Услуга предоставляется бесплатно в течение десяти рабочих дней. Ответ будет направлен в личный кабинет на портале госуслуг Подмосковья.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)СВО
 
 
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