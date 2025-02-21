https://ria.ru/20250221/vyplata-2000738330.html

Около 2 тысяч участников СВО оформили выплату вместо земли в Подмосковье

Около 2 тысяч участников СВО оформили выплату вместо земли в Подмосковье - РИА Новости, 21.02.2025

Около 2 тысяч участников СВО оформили выплату вместо земли в Подмосковье

Почти 2 тысячи участников специальной военной операции оформили выплату взамен земельного участка в Московской области за три недели, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T11:25:00+03:00

2025-02-21T11:25:00+03:00

2025-02-21T11:25:00+03:00

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сво

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Почти 2 тысячи участников специальной военной операции оформили выплату взамен земельного участка в Московской области за три недели, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья. "В нашем регионе участники специальной военной операции могут получить выплату в размере 500 тысяч рублей. Подать заявление можно в электронном виде на портале госуслуг Подмосковья", – рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба. В ведомстве уточнили, что подать заявление могут не только участники СВО, но и члены семей погибших бойцов. Для этого необходимо иметь прописку в Московской области, справку об окончании участия в спецоперации и документы, подтверждающие присвоение звания Героя Российской Федерации или награждение орденами Российской Федерации за заслуги, проявленные в ходе участия в СВО. Чтобы оформить заявление, пользователю нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронную форму и приложить документы. После этого следует предоставить оригиналы для сверки в выбранный МФЦ. Услуга предоставляется бесплатно в течение десяти рабочих дней. Ответ будет направлен в личный кабинет на портале госуслуг Подмосковья.

https://ria.ru/20250220/podmoskove-2000640176.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), сво