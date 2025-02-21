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В Госдуме обсудят целесообразность онлайн-обучения для медиков - РИА Новости, 21.02.2025
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09:09 21.02.2025 (обновлено: 09:57 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/volodin-2000708383.html
В Госдуме обсудят целесообразность онлайн-обучения для медиков
В Госдуме обсудят целесообразность онлайн-обучения для медиков - РИА Новости, 21.02.2025
В Госдуме обсудят целесообразность онлайн-обучения для медиков
Госдума обсудит вопрос о целесообразности применения электронного и дистанционного обучения медиков и фармацевтов, написал председатель Госдумы Вячеслав Володин РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T09:09:00+03:00
2025-02-21T09:57:00+03:00
общество
россия
вячеслав володин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Госдума обсудит вопрос о целесообразности применения электронного и дистанционного обучения медиков и фармацевтов, написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале. "Врачам и среднему медперсоналу необходимо постоянно совершенствоваться, осваивать новые методики диагностики и лечения. В связи с этим обсуждаем тему повышения качества образования медицинских работников: изменение подходов к составлению учебных программ и ужесточение требований к лицензированию образовательных организаций", — сказал он. Поднять этот вопрос планируется на следующей неделе, добавил Володин."Поэтому считаем правильным на следующей неделе обсудить вопрос о целесообразности применения электронного и дистанционного обучения при реализации программ медицинского и фармацевтического образования", — отметил председатель Госдумы.Володин отметил, что получать новую квалификацию или специализацию невозможно онлайн без практических занятий. "Интернет пестрит объявлениями, что получить дополнительное образование врачам, среднему медперсоналу можно буквально не вставая с дивана, а удостоверение или сертификат доставят на дом. Чтобы терапевту переквалифицироваться в стоматолога или акушера-гинеколога, достаточно заплатить 20 тысяч рублей фирме — и необходимое свидетельство об образовании готово", — подчеркнул он. По словам Володина, в первую очередь от такого обучения работников здравоохранения страдают граждане. Ранее первый зампред комитета ГД по охране здоровья Бадма Башанкаев рассказал РИА Новости, что проектом предлагается наделить Минздрав России полномочиями по разработке и утверждению типовых дополнительных профессиональных программ, а также усилить лицензионные требования к организациям, занимающимся образованием в сфере здравоохранения. Еще одно важное предложение — запрет на исключительно дистанционное обучение в сфере медицинского образования. Эти меры позволят повысить стандарты подготовки медицинских работников и исключить участие тех организаций, которые не соответствуют необходимым критериям, отметил депутат.
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общество, россия, вячеслав володин
Общество, Россия, Вячеслав Володин
В Госдуме обсудят целесообразность онлайн-обучения для медиков

Володин: дистанционное обучение медиков грозит снижением качества помощи

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкДевочка во время онлайн занятий у себя дома в Москве.
Девочка во время онлайн занятий у себя дома в Москве. - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Девочка во время онлайн занятий у себя дома в Москве.. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Госдума обсудит вопрос о целесообразности применения электронного и дистанционного обучения медиков и фармацевтов, написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.
"Врачам и среднему медперсоналу необходимо постоянно совершенствоваться, осваивать новые методики диагностики и лечения. В связи с этим обсуждаем тему повышения качества образования медицинских работников: изменение подходов к составлению учебных программ и ужесточение требований к лицензированию образовательных организаций", — сказал он.
Поднять этот вопрос планируется на следующей неделе, добавил Володин.
"Поэтому считаем правильным на следующей неделе обсудить вопрос о целесообразности применения электронного и дистанционного обучения при реализации программ медицинского и фармацевтического образования", — отметил председатель Госдумы.
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Володин отметил, что получать новую квалификацию или специализацию невозможно онлайн без практических занятий.
"Интернет пестрит объявлениями, что получить дополнительное образование врачам, среднему медперсоналу можно буквально не вставая с дивана, а удостоверение или сертификат доставят на дом. Чтобы терапевту переквалифицироваться в стоматолога или акушера-гинеколога, достаточно заплатить 20 тысяч рублей фирме — и необходимое свидетельство об образовании готово", — подчеркнул он.
По словам Володина, в первую очередь от такого обучения работников здравоохранения страдают граждане.
Ранее первый зампред комитета ГД по охране здоровья Бадма Башанкаев рассказал РИА Новости, что проектом предлагается наделить Минздрав России полномочиями по разработке и утверждению типовых дополнительных профессиональных программ, а также усилить лицензионные требования к организациям, занимающимся образованием в сфере здравоохранения.
Еще одно важное предложение — запрет на исключительно дистанционное обучение в сфере медицинского образования. Эти меры позволят повысить стандарты подготовки медицинских работников и исключить участие тех организаций, которые не соответствуют необходимым критериям, отметил депутат.
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