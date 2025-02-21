https://ria.ru/20250221/vnukovo-2000907773.html

ФАС возбудила дела из-за стоимости воды во Внуково

ФАС возбудила дела из-за стоимости воды во Внуково - РИА Новости, 22.02.2025

ФАС возбудила дела из-за стоимости воды во Внуково

Столичное управление ФАС возбудило дела против ООО "Регстаэр-М" из-за высоких цен на питьевую воду в аэропорте "Внуково", сообщили в службе. РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-21T20:21:00+03:00

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2025-02-22T04:37:00+03:00

москва

россия

московская область (подмосковье)

внуково (аэропорт)

общество

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Столичное управление ФАС возбудило дела против ООО "Регстаэр-М" из-за высоких цен на питьевую воду в аэропорте "Внуково", сообщили в службе."Управление возбудило антимонопольные дела в отношении оператора магазинов беспошлинной и пошлинной торговли ООО "Регстаэр-М" по признакам установления монопольно высоких цен на питьевую воду в "стерильных" зонах аэропорта Внуково", — говорится в заявлении.Антимонопольный орган намерен проверить обоснованность ценообразования на этот продукт в границах двух изолированных зон (внутренние и международные вылеты) воздушной гавани.Если факты нарушения антимонопольного законодательства подтвердятся, обществу выдадут обязательные к исполнению предписания о снижении цен на воду и назначат штрафы.

https://ria.ru/20250116/aeroporty-1993933704.html

https://ria.ru/20250123/fas-1995223566.html

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москва, россия, московская область (подмосковье), внуково (аэропорт), общество, федеральная антимонопольная служба (фас россии)