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Вице-президент США подтвердил слова Рубио о Зеленском - РИА Новости, 21.02.2025
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19:04 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/vens-2000896379.html
Вице-президент США подтвердил слова Рубио о Зеленском
Вице-президент США подтвердил слова Рубио о Зеленском - РИА Новости, 21.02.2025
Вице-президент США подтвердил слова Рубио о Зеленском
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс в посте в соцсети X подтвердил слова госсекретаря Марко Рубио о том, что Владимир Зеленский говорит одно, а делает совершено... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T19:04:00+03:00
2025-02-21T19:04:00+03:00
в мире
сша
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киев
владимир зеленский
марко рубио
дональд трамп
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс в посте в соцсети X подтвердил слова госсекретаря Марко Рубио о том, что Владимир Зеленский говорит одно, а делает совершено другое. Ранее Рубио в интервью журналистке Кэтрин Херридж заявил, что он, Вэнс и Зеленский обсуждали вопрос минеральных ресурсов, предлагали сотрудничество. По словам госсекретаря США, Зеленский согласился и сказал, что вынесет соглашение по минеральным ресурсам на рассмотрение парламентом, а через два дня заявил, что отверг эту идею. Рубио подчеркнул, что президент США Дональд Трамп выражает недовольство в адрес Зеленского. &quot;То, что говорит госсекретарь Рубио, совершенно верно&quot;, - написал Вэнс, отвечая на публикацию пользователя, который выложил кусок интервью.Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения.
https://ria.ru/20250219/vens-2000401640.html
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в мире, сша, вашингтон (штат), киев, владимир зеленский, марко рубио, дональд трамп
В мире, США, Вашингтон (штат), Киев, Владимир Зеленский, Марко Рубио, Дональд Трамп
Вице-президент США подтвердил слова Рубио о Зеленском

Вэнс согласился с Рубио в том, что Зеленский говорит одно, а делает другое

© AP Photo / Matthias SchraderВице-президент США Джей-Ди Вэнс
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс в посте в соцсети X подтвердил слова госсекретаря Марко Рубио о том, что Владимир Зеленский говорит одно, а делает совершено другое.
Ранее Рубио в интервью журналистке Кэтрин Херридж заявил, что он, Вэнс и Зеленский обсуждали вопрос минеральных ресурсов, предлагали сотрудничество. По словам госсекретаря США, Зеленский согласился и сказал, что вынесет соглашение по минеральным ресурсам на рассмотрение парламентом, а через два дня заявил, что отверг эту идею. Рубио подчеркнул, что президент США Дональд Трамп выражает недовольство в адрес Зеленского.
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«

"То, что говорит госсекретарь Рубио, совершенно верно", - написал Вэнс, отвечая на публикацию пользователя, который выложил кусок интервью.

Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения.
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В миреСШАВашингтон (штат)КиевВладимир ЗеленскийМарко РубиоДональд Трамп
 
 
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