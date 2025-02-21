Вице-президент США подтвердил слова Рубио о Зеленском
Вэнс согласился с Рубио в том, что Зеленский говорит одно, а делает другое
© AP Photo / Matthias SchraderВице-президент США Джей-Ди Вэнс
© AP Photo / Matthias Schrader
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс в посте в соцсети X подтвердил слова госсекретаря Марко Рубио о том, что Владимир Зеленский говорит одно, а делает совершено другое.
Ранее Рубио в интервью журналистке Кэтрин Херридж заявил, что он, Вэнс и Зеленский обсуждали вопрос минеральных ресурсов, предлагали сотрудничество. По словам госсекретаря США, Зеленский согласился и сказал, что вынесет соглашение по минеральным ресурсам на рассмотрение парламентом, а через два дня заявил, что отверг эту идею. Рубио подчеркнул, что президент США Дональд Трамп выражает недовольство в адрес Зеленского.
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"То, что говорит госсекретарь Рубио, совершенно верно", - написал Вэнс, отвечая на публикацию пользователя, который выложил кусок интервью.
Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения.