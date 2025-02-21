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В Германии сделали неожиданное заявление по переговорам России и США - РИА Новости, 21.02.2025
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07:07 21.02.2025 (обновлено: 10:04 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/vagenknekht-2000695084.html
В Германии сделали неожиданное заявление по переговорам России и США
В Германии сделали неожиданное заявление по переговорам России и США - РИА Новости, 21.02.2025
В Германии сделали неожиданное заявление по переговорам России и США
Усилия президента США Дональда Трампа по проведению скорых переговоров и завершению конфликта на Украине нужно расценивать как серьезное намерение, заявила... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T07:07:00+03:00
2025-02-21T10:04:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Усилия президента США Дональда Трампа по проведению скорых переговоров и завершению конфликта на Украине нужно расценивать как серьезное намерение, заявила глава партии "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт во время дебатов на канале ZDF."Это переговоры без предварительных условий, они и сейчас идут, я очень надеюсь, что они приведут к прекращению огня и в конечном итоге к мирному соглашению", — сказала Вагенкнехт.Кроме того, политик раскритиковала подход Европы к конфликту на Украине."Большой ошибкой европейской политики является то, что мы все время полагались только на оружие. Если бы мы самостоятельно пытались предпринять шаги к миру, сейчас мы бы сидели за столом переговоров", — заключила глава партии ССВ.Досрочные выборы в ФРГ пройдут 23 февраля. Согласно данным опроса института INSA, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с рейтингом 30 процентов остается лидером предвыборной гонки за три дня до выборов в парламент Германии.Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) набирает 15 процентов поддержки, правая "Альтернатива для Германии" (АдГ) — 21 процент. Проголосовать за партию "Зеленые" готовы 13 процентов, за партию "Левые" — семь процентов. Растущую поддержку также получает ССВ, набирая семь процентов.
https://ria.ru/20250221/evrosoyuz-2000689682.html
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в мире, германия, украина, россия, сара вагенкнехт, дональд трамп, хдс/хсс
В мире, Германия, Украина, Россия, Сара Вагенкнехт, Дональд Трамп, ХДС/ХСС
В Германии сделали неожиданное заявление по переговорам России и США

Вагенкнехт: переговоры России и США должны привести к заключению мира

© AP Photo / Fabrizio BenschГлава партии "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт во время дебатов на канале ZDF
Глава партии Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость (ССВ) Сара Вагенкнехт во время дебатов на канале ZDF - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© AP Photo / Fabrizio Bensch
Глава партии "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт во время дебатов на канале ZDF
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Усилия президента США Дональда Трампа по проведению скорых переговоров и завершению конфликта на Украине нужно расценивать как серьезное намерение, заявила глава партии "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт во время дебатов на канале ZDF.
"Это переговоры без предварительных условий, они и сейчас идут, я очень надеюсь, что они приведут к прекращению огня и в конечном итоге к мирному соглашению", — сказала Вагенкнехт.
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Кроме того, политик раскритиковала подход Европы к конфликту на Украине.
"Большой ошибкой европейской политики является то, что мы все время полагались только на оружие. Если бы мы самостоятельно пытались предпринять шаги к миру, сейчас мы бы сидели за столом переговоров", — заключила глава партии ССВ.
Досрочные выборы в ФРГ пройдут 23 февраля. Согласно данным опроса института INSA, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с рейтингом 30 процентов остается лидером предвыборной гонки за три дня до выборов в парламент Германии.
Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) набирает 15 процентов поддержки, правая "Альтернатива для Германии" (АдГ) — 21 процент. Проголосовать за партию "Зеленые" готовы 13 процентов, за партию "Левые" — семь процентов. Растущую поддержку также получает ССВ, набирая семь процентов.
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В миреГерманияУкраинаРоссияСара ВагенкнехтДональд ТрампХДС/ХСС
 
 
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