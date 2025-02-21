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Пасынок Сырского рассказал, что главком ВСУ плохо говорит по-украински - РИА Новости, 21.02.2025
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11:51 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/ukrainskiy-2000749872.html
Пасынок Сырского рассказал, что главком ВСУ плохо говорит по-украински
Пасынок Сырского рассказал, что главком ВСУ плохо говорит по-украински - РИА Новости, 21.02.2025
Пасынок Сырского рассказал, что главком ВСУ плохо говорит по-украински
Главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский плохо говорит по-украински, несмотря на занятия с репетиторами, и использует только русский... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T11:51:00+03:00
2025-02-21T11:51:00+03:00
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский плохо говорит по-украински, несмотря на занятия с репетиторами, и использует только русский язык, сообщил в интервью сайту "АиФ" приемный сын украинского генерала Иван Сырский. "У Сырского никогда не было никаких проукраинских взглядов. Он говорил только по-русски. По-украински он только сейчас начал говорить - с огромным трудом", - сказал Иван Сырский. По его словам, уровень украинского языка главнокомандующего ВСУ невысокий, несмотря на то, что он занимается с несколькими репетиторами. "Для него мова - это заново выученный чужой язык", - добавил сын. Владимир Зеленский 8 февраля 2024 года объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Приемный сын Александра Сырского, Иван, жил в семье украинского военного до 19 лет, а после развода родителей переехал в Австралию - вместе с братом и матерью. В марте 2024 года он обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой предоставить ему российское гражданство.
https://ria.ru/20250203/ukraine-1997119310.html
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в мире, австралия, россия, александр сырский, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины
В мире, Австралия, Россия, Александр Сырский, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины
Пасынок Сырского рассказал, что главком ВСУ плохо говорит по-украински

Приемный сын Сырского: главнокомандующий ВСУ с трудом говорит по-украински

© Фото : офис президента УкраиныГлавнокомандующий ВСУ Александр Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© Фото : офис президента Украины
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский плохо говорит по-украински, несмотря на занятия с репетиторами, и использует только русский язык, сообщил в интервью сайту "АиФ" приемный сын украинского генерала Иван Сырский.
"У Сырского никогда не было никаких проукраинских взглядов. Он говорил только по-русски. По-украински он только сейчас начал говорить - с огромным трудом", - сказал Иван Сырский.
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По его словам, уровень украинского языка главнокомандующего ВСУ невысокий, несмотря на то, что он занимается с несколькими репетиторами.
"Для него мова - это заново выученный чужой язык", - добавил сын.
Владимир Зеленский 8 февраля 2024 года объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ.
Приемный сын Александра Сырского, Иван, жил в семье украинского военного до 19 лет, а после развода родителей переехал в Австралию - вместе с братом и матерью. В марте 2024 года он обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой предоставить ему российское гражданство.
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В миреАвстралияРоссияАлександр СырскийВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйВооруженные силы Украины
 
 
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