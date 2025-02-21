https://ria.ru/20250221/ukrainskiy-2000749872.html

Пасынок Сырского рассказал, что главком ВСУ плохо говорит по-украински

Пасынок Сырского рассказал, что главком ВСУ плохо говорит по-украински - РИА Новости, 21.02.2025

Пасынок Сырского рассказал, что главком ВСУ плохо говорит по-украински

Главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский плохо говорит по-украински, несмотря на занятия с репетиторами, и использует только русский... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T11:51:00+03:00

2025-02-21T11:51:00+03:00

2025-02-21T11:51:00+03:00

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский плохо говорит по-украински, несмотря на занятия с репетиторами, и использует только русский язык, сообщил в интервью сайту "АиФ" приемный сын украинского генерала Иван Сырский. "У Сырского никогда не было никаких проукраинских взглядов. Он говорил только по-русски. По-украински он только сейчас начал говорить - с огромным трудом", - сказал Иван Сырский. По его словам, уровень украинского языка главнокомандующего ВСУ невысокий, несмотря на то, что он занимается с несколькими репетиторами. "Для него мова - это заново выученный чужой язык", - добавил сын. Владимир Зеленский 8 февраля 2024 года объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Приемный сын Александра Сырского, Иван, жил в семье украинского военного до 19 лет, а после развода родителей переехал в Австралию - вместе с братом и матерью. В марте 2024 года он обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой предоставить ему российское гражданство.

https://ria.ru/20250203/ukraine-1997119310.html

https://ria.ru/20250212/rada-1998787167.html

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в мире, австралия, россия, александр сырский, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины