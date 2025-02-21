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В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.02.2025
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве и восьми областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T22:41:00+03:00
2025-02-21T22:41:00+03:00
2025-02-21T23:12:00+03:00
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и восьми областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.В пятницу вечером тревога была объявлена в Киевской области и еще пяти регионах Украины. Спустя примерно 30 минут, сигнал тревоги включили и в Киеве. Всего, по данным на 22.40 мск, сигнал тревоги звучит в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, В мире, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога на Украине расширилась на Киев