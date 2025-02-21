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Бастрыкину доложат о расследовании убийства участника СВО на Кубани - РИА Новости, 21.02.2025
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06:28 21.02.2025 (обновлено: 06:32 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/ubiystvo-2000692777.html
Бастрыкину доложат о расследовании убийства участника СВО на Кубани
Бастрыкину доложат о расследовании убийства участника СВО на Кубани - РИА Новости, 21.02.2025
Бастрыкину доложат о расследовании убийства участника СВО на Кубани
Главе СК России Александру Бастрыкину доложат о расследовании убийства участника СВО в Краснодарском крае в городе Армавир, сообщает ведомство в... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T06:28:00+03:00
2025-02-21T06:32:00+03:00
происшествия
россия
армавир
краснодарский край
александр бастрыкин
леонид слуцкий (политик)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Главе СК России Александру Бастрыкину доложат о расследовании убийства участника СВО в Краснодарском крае в городе Армавир, сообщает ведомство в Telegram-канале. В четверг лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил РИА Новости, что направит обращение в Следственный комитет РФ с просьбой принять исчерпывающие меры по изобличению всех виновных в убийстве ветерана СВО Олега Рябчикова в Армавире. "Главой ведомства дано поручение руководителю СУ СКР по Краснодарскому краю Маслову А.К. доложить о ходе расследования уголовного дела, установленных обстоятельствах и по доводам опубликованных в медиапространстве материалов. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении. Уточняется, что в социальных сетях в настоящее время высказываются предположения, что не все виновные установлены, а привлекаемые к ответственности лица могут получить лишь условное наказание. Региональное управление СК РФ сообщало, что в ночь на 14 июля 2024 года около кафе на улице Ленина в Армавире в ходе конфликта местный житель ударил участника спецоперации ножом в живот. Потерпевший скончался в больнице. Было заведено уголовное дело об убийстве. Позже подозреваемого задержали за пределами края.
https://ria.ru/20241119/svo-1984607170.html
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происшествия, россия, армавир, краснодарский край, александр бастрыкин, леонид слуцкий (политик), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Армавир, Краснодарский край, Александр Бастрыкин, Леонид Слуцкий (политик), Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкину доложат о расследовании убийства участника СВО на Кубани

Бастрыкину доложат о расследовании убийства участника СВО в Армавире

© Фото предоставлено пресс-службой СК РФГлава СК РФ Александр Бастрыкин
Глава СК РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© Фото предоставлено пресс-службой СК РФ
Глава СК РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Главе СК России Александру Бастрыкину доложат о расследовании убийства участника СВО в Краснодарском крае в городе Армавир, сообщает ведомство в Telegram-канале.
В четверг лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил РИА Новости, что направит обращение в Следственный комитет РФ с просьбой принять исчерпывающие меры по изобличению всех виновных в убийстве ветерана СВО Олега Рябчикова в Армавире.
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"Главой ведомства дано поручение руководителю СУ СКР по Краснодарскому краю Маслову А.К. доложить о ходе расследования уголовного дела, установленных обстоятельствах и по доводам опубликованных в медиапространстве материалов. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в социальных сетях в настоящее время высказываются предположения, что не все виновные установлены, а привлекаемые к ответственности лица могут получить лишь условное наказание.
Региональное управление СК РФ сообщало, что в ночь на 14 июля 2024 года около кафе на улице Ленина в Армавире в ходе конфликта местный житель ударил участника спецоперации ножом в живот. Потерпевший скончался в больнице. Было заведено уголовное дело об убийстве. Позже подозреваемого задержали за пределами края.
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ПроисшествияРоссияАрмавирКраснодарский крайАлександр БастрыкинЛеонид Слуцкий (политик)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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