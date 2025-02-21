https://ria.ru/20250221/ubiystvo-2000692777.html

Бастрыкину доложат о расследовании убийства участника СВО на Кубани

Бастрыкину доложат о расследовании убийства участника СВО на Кубани - РИА Новости, 21.02.2025

Бастрыкину доложат о расследовании убийства участника СВО на Кубани

Главе СК России Александру Бастрыкину доложат о расследовании убийства участника СВО в Краснодарском крае в городе Армавир, сообщает ведомство в... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T06:28:00+03:00

2025-02-21T06:28:00+03:00

2025-02-21T06:32:00+03:00

происшествия

россия

армавир

краснодарский край

александр бастрыкин

леонид слуцкий (политик)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Главе СК России Александру Бастрыкину доложат о расследовании убийства участника СВО в Краснодарском крае в городе Армавир, сообщает ведомство в Telegram-канале. В четверг лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил РИА Новости, что направит обращение в Следственный комитет РФ с просьбой принять исчерпывающие меры по изобличению всех виновных в убийстве ветерана СВО Олега Рябчикова в Армавире. "Главой ведомства дано поручение руководителю СУ СКР по Краснодарскому краю Маслову А.К. доложить о ходе расследования уголовного дела, установленных обстоятельствах и по доводам опубликованных в медиапространстве материалов. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении. Уточняется, что в социальных сетях в настоящее время высказываются предположения, что не все виновные установлены, а привлекаемые к ответственности лица могут получить лишь условное наказание. Региональное управление СК РФ сообщало, что в ночь на 14 июля 2024 года около кафе на улице Ленина в Армавире в ходе конфликта местный житель ударил участника спецоперации ножом в живот. Потерпевший скончался в больнице. Было заведено уголовное дело об убийстве. Позже подозреваемого задержали за пределами края.

https://ria.ru/20241119/svo-1984607170.html

https://ria.ru/20240902/primore-1969905925.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, армавир, краснодарский край, александр бастрыкин, леонид слуцкий (политик), следственный комитет россии (ск рф)