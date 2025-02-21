Бастрыкину доложат о расследовании убийства участника СВО на Кубани
Бастрыкину доложат о расследовании убийства участника СВО в Армавире
© Фото предоставлено пресс-службой СК РФГлава СК РФ Александр Бастрыкин
© Фото предоставлено пресс-службой СК РФ
Глава СК РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Главе СК России Александру Бастрыкину доложат о расследовании убийства участника СВО в Краснодарском крае в городе Армавир, сообщает ведомство в Telegram-канале.
В четверг лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил РИА Новости, что направит обращение в Следственный комитет РФ с просьбой принять исчерпывающие меры по изобличению всех виновных в убийстве ветерана СВО Олега Рябчикова в Армавире.
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"Главой ведомства дано поручение руководителю СУ СКР по Краснодарскому краю Маслову А.К. доложить о ходе расследования уголовного дела, установленных обстоятельствах и по доводам опубликованных в медиапространстве материалов. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в социальных сетях в настоящее время высказываются предположения, что не все виновные установлены, а привлекаемые к ответственности лица могут получить лишь условное наказание.
Региональное управление СК РФ сообщало, что в ночь на 14 июля 2024 года около кафе на улице Ленина в Армавире в ходе конфликта местный житель ударил участника спецоперации ножом в живот. Потерпевший скончался в больнице. Было заведено уголовное дело об убийстве. Позже подозреваемого задержали за пределами края.
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