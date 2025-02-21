https://ria.ru/20250221/travma-2000757155.html

В Сочи девочка травмировала глаз на учебных стрельбах в гимназии

В Сочи девочка травмировала глаз на учебных стрельбах в гимназии - РИА Новости, 21.02.2025

В Сочи девочка травмировала глаз на учебных стрельбах в гимназии

Сочинские полицейские организовали проверку после того, как девочка травмировала глаз на уроке в гимназии при проведении учебных стрельб, сообщили в... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T12:15:00+03:00

2025-02-21T12:15:00+03:00

2025-02-21T12:15:00+03:00

происшествия

краснодарский край

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

сочи

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565361139_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_2ea2b8f08e4d9b7aae5e9e25ffd4c729.jpg

СОЧИ, 21 фев – РИА Новости. Сочинские полицейские организовали проверку после того, как девочка травмировала глаз на уроке в гимназии при проведении учебных стрельб, сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Краснодарскому краю. Сообщение о ЧП, при котором ребенок получил травму глаза во время учебной стрельбы из воздушного пневматического оружия поступило в полицию во вторник. "Сотрудниками полиции установлено, что травму глаза 14-летняя сочинка получила на уроке в гимназии при проведении учебных стрельб. После окончания занятий подростка доставили в медучреждение, где ей оказали необходимую медицинскую помощь и назначили амбулаторное лечение", - поясняется в Telegram-канале краевого МВД. Правоохранители уточнили, что рисков потери зрения у школьницы нет. "По факту произошедшего полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также будут проведены необходимые судебно-медицинские экспертизы для установления степени причиненного вреда", - отметили в полиции.

https://ria.ru/20241008/shkolnik-1977022749.html

краснодарский край

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, краснодарский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии), сочи