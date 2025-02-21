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В Сочи девочка травмировала глаз на учебных стрельбах в гимназии - РИА Новости, 21.02.2025
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12:15 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/travma-2000757155.html
В Сочи девочка травмировала глаз на учебных стрельбах в гимназии
В Сочи девочка травмировала глаз на учебных стрельбах в гимназии - РИА Новости, 21.02.2025
В Сочи девочка травмировала глаз на учебных стрельбах в гимназии
Сочинские полицейские организовали проверку после того, как девочка травмировала глаз на уроке в гимназии при проведении учебных стрельб, сообщили в... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T12:15:00+03:00
2025-02-21T12:15:00+03:00
происшествия
краснодарский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
сочи
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СОЧИ, 21 фев – РИА Новости. Сочинские полицейские организовали проверку после того, как девочка травмировала глаз на уроке в гимназии при проведении учебных стрельб, сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Краснодарскому краю. Сообщение о ЧП, при котором ребенок получил травму глаза во время учебной стрельбы из воздушного пневматического оружия поступило в полицию во вторник. "Сотрудниками полиции установлено, что травму глаза 14-летняя сочинка получила на уроке в гимназии при проведении учебных стрельб. После окончания занятий подростка доставили в медучреждение, где ей оказали необходимую медицинскую помощь и назначили амбулаторное лечение", - поясняется в Telegram-канале краевого МВД. Правоохранители уточнили, что рисков потери зрения у школьницы нет. "По факту произошедшего полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также будут проведены необходимые судебно-медицинские экспертизы для установления степени причиненного вреда", - отметили в полиции.
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происшествия, краснодарский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии), сочи
Происшествия, Краснодарский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Сочи
В Сочи девочка травмировала глаз на учебных стрельбах в гимназии

В Сочи 14-летняя ученица гимназии получила травму глаза во время учебных стрельб

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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СОЧИ, 21 фев – РИА Новости. Сочинские полицейские организовали проверку после того, как девочка травмировала глаз на уроке в гимназии при проведении учебных стрельб, сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Краснодарскому краю.
Сообщение о ЧП, при котором ребенок получил травму глаза во время учебной стрельбы из воздушного пневматического оружия поступило в полицию во вторник.
"Сотрудниками полиции установлено, что травму глаза 14-летняя сочинка получила на уроке в гимназии при проведении учебных стрельб. После окончания занятий подростка доставили в медучреждение, где ей оказали необходимую медицинскую помощь и назначили амбулаторное лечение", - поясняется в Telegram-канале краевого МВД.
Правоохранители уточнили, что рисков потери зрения у школьницы нет.
"По факту произошедшего полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также будут проведены необходимые судебно-медицинские экспертизы для установления степени причиненного вреда", - отметили в полиции.
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ПроисшествияКраснодарский крайМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Сочи
 
 
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