https://ria.ru/20250221/tekhnologii-2000851350.html
Путин уделяет много внимания развитию высоких технологий, заявил Песков
Путин уделяет много внимания развитию высоких технологий, заявил Песков - РИА Новости, 21.02.2025
Путин уделяет много внимания развитию высоких технологий, заявил Песков
Развитие высоких технологий является одним из приоритетов в России, президент РФ Владимир Путин постоянно уделяет внимание этому вопросу, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T16:38:00+03:00
2025-02-21T16:38:00+03:00
2025-02-21T16:38:00+03:00
наука
технологии
россия
москва
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148441/55/1484415574_0:156:3090:1894_1920x0_80_0_0_65dca0e806a0d449d7d2f733b536d07b.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Развитие высоких технологий является одним из приоритетов в России, президент РФ Владимир Путин постоянно уделяет внимание этому вопросу, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Это один из приоритетов наших - развитие высоких технологий. Вы видите, что есть очень много наработок и президент постоянно занимается этой целью, президент постоянно общается с нашими учеными молодыми и в рамках в том числе и десятилетия науки и технологий", - сказал Песков журналистам на полях Форума будущих технологий. Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года с участием президента России. На форуме представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2025 году форум посвящен новым материалам и химии.
https://ria.ru/20250206/putin-1997807760.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148441/55/1484415574_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_f76860c2f5a65f5ac9402f619facb50b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, москва, дмитрий песков, владимир путин
Наука, Технологии, Россия, Москва, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин уделяет много внимания развитию высоких технологий, заявил Песков
Песков: Путин считает развитие высоких технологий одним из приоритетов в России