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Путин уделяет много внимания развитию высоких технологий, заявил Песков - РИА Новости, 21.02.2025
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Наука
 
16:38 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/tekhnologii-2000851350.html
Путин уделяет много внимания развитию высоких технологий, заявил Песков
Путин уделяет много внимания развитию высоких технологий, заявил Песков - РИА Новости, 21.02.2025
Путин уделяет много внимания развитию высоких технологий, заявил Песков
Развитие высоких технологий является одним из приоритетов в России, президент РФ Владимир Путин постоянно уделяет внимание этому вопросу, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T16:38:00+03:00
2025-02-21T16:38:00+03:00
наука
технологии
россия
москва
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Развитие высоких технологий является одним из приоритетов в России, президент РФ Владимир Путин постоянно уделяет внимание этому вопросу, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Это один из приоритетов наших - развитие высоких технологий. Вы видите, что есть очень много наработок и президент постоянно занимается этой целью, президент постоянно общается с нашими учеными молодыми и в рамках в том числе и десятилетия науки и технологий", - сказал Песков журналистам на полях Форума будущих технологий. Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года с участием президента России. На форуме представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2025 году форум посвящен новым материалам и химии.
https://ria.ru/20250206/putin-1997807760.html
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технологии, россия, москва, дмитрий песков, владимир путин
Наука, Технологии, Россия, Москва, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин уделяет много внимания развитию высоких технологий, заявил Песков

Песков: Путин считает развитие высоких технологий одним из приоритетов в России

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Развитие высоких технологий является одним из приоритетов в России, президент РФ Владимир Путин постоянно уделяет внимание этому вопросу, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Это один из приоритетов наших - развитие высоких технологий. Вы видите, что есть очень много наработок и президент постоянно занимается этой целью, президент постоянно общается с нашими учеными молодыми и в рамках в том числе и десятилетия науки и технологий", - сказал Песков журналистам на полях Форума будущих технологий.
Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года с участием президента России. На форуме представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2025 году форум посвящен новым материалам и химии.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Путин: эпоха новых технологий давно наступила
6 февраля, 18:03
 
НаукаТехнологииРоссияМоскваДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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