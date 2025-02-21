https://ria.ru/20250221/tekhnologii-2000851350.html

Путин уделяет много внимания развитию высоких технологий, заявил Песков

Путин уделяет много внимания развитию высоких технологий, заявил Песков - РИА Новости, 21.02.2025

Путин уделяет много внимания развитию высоких технологий, заявил Песков

Развитие высоких технологий является одним из приоритетов в России, президент РФ Владимир Путин постоянно уделяет внимание этому вопросу, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T16:38:00+03:00

2025-02-21T16:38:00+03:00

2025-02-21T16:38:00+03:00

наука

технологии

россия

москва

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Развитие высоких технологий является одним из приоритетов в России, президент РФ Владимир Путин постоянно уделяет внимание этому вопросу, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Это один из приоритетов наших - развитие высоких технологий. Вы видите, что есть очень много наработок и президент постоянно занимается этой целью, президент постоянно общается с нашими учеными молодыми и в рамках в том числе и десятилетия науки и технологий", - сказал Песков журналистам на полях Форума будущих технологий. Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года с участием президента России. На форуме представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2025 году форум посвящен новым материалам и химии.

https://ria.ru/20250206/putin-1997807760.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, москва, дмитрий песков, владимир путин