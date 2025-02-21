Пасынок главкома ВСУ проедет с российским флагом на акции в Сиднее
Пасынок главкома ВСУ Сырского проедет с российским флагом на акции в Сиднее
© РИА НовостиИван Сырский возглавил автопробег в Сиднее в честь Дня Победы
© РИА Новости
Иван Сырский возглавил автопробег в Сиднее в честь Дня Победы. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Проживающий в Австралии Иван Сырский, приемный сын главкома ВСУ Александра Сырского, заявил в интервью сайту aif.ru, что проедет с российским флагом на автопробеге, приуроченном ко Дню защитника Отечества — 23 февраля — в Сиднее.
"Мы планируем проводить все новые и новые акции. Следующий пробег будет к 23 февраля. Конечно, местные власти пытаются все это ограничивать. На прошлую акцию 9 Мая собралось огромное количество полицейских. Прибыл местный ОМОН, людей штрафовали за то, что флаги у них были якобы неправильно зацеплены. Через люк машины их поднимать почему-то нельзя, но только нам. Во время чьих-то других демонстраций на это закрывают глаза", — сказал он.
По его словам, участники автопробега соберутся у здания Генерального консульства России в Сиднее. Сырский отметил, что местные правоохранители обязывают участников акции двигаться по заранее утвержденному маршруту без права свернуть или остановиться.
Иван Сырский переехал в Австралию после развода родителей вместе с братом и матерью. В марте прошлого года он обратился с просьбой предоставить ему российское гражданство.
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