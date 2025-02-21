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Коллектив больницы в Улан-Удэ отправил землякам на СВО "УАЗ" - РИА Новости, 21.02.2025
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17:24 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/svo-2000865646.html
Коллектив больницы в Улан-Удэ отправил землякам на СВО "УАЗ"
Коллектив больницы в Улан-Удэ отправил землякам на СВО "УАЗ" - РИА Новости, 21.02.2025
Коллектив больницы в Улан-Удэ отправил землякам на СВО "УАЗ"
Коллектив улан-удэнской больницы №4 отправил землякам на СВО "УАЗ", комплект грязевых шин для него приобрели медики центра ядерной медицины, сообщила... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T17:24:00+03:00
2025-02-21T17:24:00+03:00
алексей цыденов
ульяновский автомобильный завод (уаз)
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 21 фев – РИА Новости. Коллектив улан-удэнской больницы №4 отправил землякам на СВО "УАЗ", комплект грязевых шин для него приобрели медики центра ядерной медицины, сообщила пресс-служба правительства Бурятии. "Коллектив Городской больницы №4 продолжает активно поддерживать наших земляков в зоне СВО. Медики передали очередную "УАЗ"-"буханку" для нужд 36-й армии. Благодаря помощи Центра ядерной медицины автомобиль оснастили комплектом грязевых шин", - говорится в сообщении. Отмечается, что с начала специальной военной операции коллектив больницы передал уже 4 автомобиля (три "УАЗа" и один Subaru Forester), а также медикаменты, 750 метров СИП кабеля, ткань для маскировочных сетей, квадрацикл и рации. Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов сообщал, что с начала СВО республика отправила землякам на СВО более 600 транспортных средств, порядка 1700 тепловизоров и столько же раций. Волонтерскими организациями Бурятии военным отправлено более 940 тонн гуманитарной помощи.
https://ria.ru/20241209/buryatiya-1988071911.html
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республика бурятия
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алексей цыденов, ульяновский автомобильный завод (уаз), республика бурятия
Алексей Цыденов, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Республика Бурятия
Коллектив больницы в Улан-Удэ отправил землякам на СВО "УАЗ"

Коллектив улан-удэнской больницы No4 отправил землякам на СВО "УАЗ"

© Правительство Бурятии/TelegramКоллектив городской больницы №4 передали УАЗ-буханку для нужд 36 армии в зоне СВО
Коллектив городской больницы №4 передали УАЗ-буханку для нужд 36 армии в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© Правительство Бурятии/Telegram
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УЛАН-УДЭ, 21 фев – РИА Новости. Коллектив улан-удэнской больницы №4 отправил землякам на СВО "УАЗ", комплект грязевых шин для него приобрели медики центра ядерной медицины, сообщила пресс-служба правительства Бурятии.
"Коллектив Городской больницы №4 продолжает активно поддерживать наших земляков в зоне СВО. Медики передали очередную "УАЗ"-"буханку" для нужд 36-й армии. Благодаря помощи Центра ядерной медицины автомобиль оснастили комплектом грязевых шин", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что с начала специальной военной операции коллектив больницы передал уже 4 автомобиля (три "УАЗа" и один Subaru Forester), а также медикаменты, 750 метров СИП кабеля, ткань для маскировочных сетей, квадрацикл и рации.
Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов сообщал, что с начала СВО республика отправила землякам на СВО более 600 транспортных средств, порядка 1700 тепловизоров и столько же раций. Волонтерскими организациями Бурятии военным отправлено более 940 тонн гуманитарной помощи.
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