https://ria.ru/20250221/svo-2000865646.html

Коллектив больницы в Улан-Удэ отправил землякам на СВО "УАЗ"

Коллектив больницы в Улан-Удэ отправил землякам на СВО "УАЗ" - РИА Новости, 21.02.2025

Коллектив больницы в Улан-Удэ отправил землякам на СВО "УАЗ"

Коллектив улан-удэнской больницы №4 отправил землякам на СВО "УАЗ", комплект грязевых шин для него приобрели медики центра ядерной медицины, сообщила... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T17:24:00+03:00

2025-02-21T17:24:00+03:00

2025-02-21T17:24:00+03:00

алексей цыденов

ульяновский автомобильный завод (уаз)

республика бурятия

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УЛАН-УДЭ, 21 фев – РИА Новости. Коллектив улан-удэнской больницы №4 отправил землякам на СВО "УАЗ", комплект грязевых шин для него приобрели медики центра ядерной медицины, сообщила пресс-служба правительства Бурятии. "Коллектив Городской больницы №4 продолжает активно поддерживать наших земляков в зоне СВО. Медики передали очередную "УАЗ"-"буханку" для нужд 36-й армии. Благодаря помощи Центра ядерной медицины автомобиль оснастили комплектом грязевых шин", - говорится в сообщении. Отмечается, что с начала специальной военной операции коллектив больницы передал уже 4 автомобиля (три "УАЗа" и один Subaru Forester), а также медикаменты, 750 метров СИП кабеля, ткань для маскировочных сетей, квадрацикл и рации. Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов сообщал, что с начала СВО республика отправила землякам на СВО более 600 транспортных средств, порядка 1700 тепловизоров и столько же раций. Волонтерскими организациями Бурятии военным отправлено более 940 тонн гуманитарной помощи.

https://ria.ru/20241209/buryatiya-1988071911.html

https://ria.ru/20250122/buryatiya-1994946904.html

республика бурятия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

алексей цыденов, ульяновский автомобильный завод (уаз), республика бурятия