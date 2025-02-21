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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 21.02.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"

ВСУ за неделю потеряли в зоне ответственности группировки войск "Днепр" свыше 460 военнослужащих, семь орудий полевой артиллерии, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T13:09:00+03:00

2025-02-21T13:09:00+03:00

2025-02-21T13:11:00+03:00

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли в зоне ответственности группировки войск "Днепр" свыше 460 военнослужащих, семь орудий полевой артиллерии, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны. ВСУ потеряли свыше 460 военнослужащих, 43 автомобиля и семь орудий полевой артиллерии. Уничтожены десять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также четыре склада боеприпасов",- говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность