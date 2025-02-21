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Правительство утвердило стратегию представления достижений России в мире - РИА Новости, 21.02.2025
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22:12 21.02.2025 (обновлено: 23:36 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/strategiya-2000923511.html
Правительство утвердило стратегию представления достижений России в мире
Правительство утвердило стратегию представления достижений России в мире - РИА Новости, 21.02.2025
Правительство утвердило стратегию представления достижений России в мире
Правительство утвердило стратегию представления достижений России на ключевых международных площадках, следует из распоряжения, опубликованного на портале... РИА Новости, 21.02.2025
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россия
в мире
правительство рф
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туризм
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Правительство утвердило стратегию представления достижений России на ключевых международных площадках, следует из распоряжения, опубликованного на портале официальных правовых актов."Стратегией определяются основные цели, задачи и инструменты продвижения на ключевых международных мероприятиях достижений Российской Федерации в различных отраслях экономики и культуры", — говорится в документе.Среди стратегических целей и задач названы:В распоряжении перечисляются также ожидаемые результаты реализации стратегии. В частности, это:
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россия, в мире, правительство рф, русский язык в мире, туризм, экономика, культура
Россия, В мире, Правительство РФ, Русский язык в мире, Туризм, Экономика, Культура
Правительство утвердило стратегию представления достижений России в мире

Правительство утвердило стратегию представления достижений на мировых площадках

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкДом Правительства России
Дом Правительства России - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Правительство утвердило стратегию представления достижений России на ключевых международных площадках, следует из распоряжения, опубликованного на портале официальных правовых актов.
"Стратегией определяются основные цели, задачи и инструменты продвижения на ключевых международных мероприятиях достижений Российской Федерации в различных отраслях экономики и культуры", — говорится в документе.
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Среди стратегических целей и задач названы:
  • популяризация туристского продукта и повышение привлекательности страны в области туризма;
  • развитие экотуризма;
  • продвижение русского языка;
  • создание условий для дальнейшего развития международного сотрудничества в области экономики и культуры.
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В распоряжении перечисляются также ожидаемые результаты реализации стратегии. В частности, это:
  • повышение эффективности внешнеэкономического сотрудничества;
  • улучшение инвестиционного климата;
  • повышение привлекательности российской юрисдикции для бизнеса;
  • поддержка экспорта российских товаров, в том числе высокотехнологичной продукции;
  • развитие международных деловых контактов;
  • расширение рынков сбыта российской продукции;
  • противодействие попыткам иностранных государств регулировать ключевые для российского экспорта мировые рынки;
  • повышение роли России в мировом гуманитарном, культурном, научном и образовательном пространстве;
  • укрепление позиций русского языка как языка международного общения.
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