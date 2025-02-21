https://ria.ru/20250221/strategiya-2000923511.html

Правительство утвердило стратегию представления достижений России в мире

Правительство утвердило стратегию представления достижений России в мире - РИА Новости, 21.02.2025

Правительство утвердило стратегию представления достижений России в мире

Правительство утвердило стратегию представления достижений России на ключевых международных площадках, следует из распоряжения, опубликованного на портале... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T22:12:00+03:00

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Правительство утвердило стратегию представления достижений России на ключевых международных площадках, следует из распоряжения, опубликованного на портале официальных правовых актов."Стратегией определяются основные цели, задачи и инструменты продвижения на ключевых международных мероприятиях достижений Российской Федерации в различных отраслях экономики и культуры", — говорится в документе.Среди стратегических целей и задач названы:В распоряжении перечисляются также ожидаемые результаты реализации стратегии. В частности, это:

https://ria.ru/20250208/rossija-1998114812.html

https://ria.ru/20250203/prioritet-1996993540.html

https://ria.ru/20250206/nauka-1997764455.html

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россия, в мире, правительство рф, русский язык в мире, туризм, экономика, культура