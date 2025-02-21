Правительство утвердило стратегию представления достижений России в мире
Правительство утвердило стратегию представления достижений на мировых площадках
Дом Правительства России. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Правительство утвердило стратегию представления достижений России на ключевых международных площадках, следует из распоряжения, опубликованного на портале официальных правовых актов.
"Стратегией определяются основные цели, задачи и инструменты продвижения на ключевых международных мероприятиях достижений Российской Федерации в различных отраслях экономики и культуры", — говорится в документе.
Среди стратегических целей и задач названы:
- популяризация туристского продукта и повышение привлекательности страны в области туризма;
- развитие экотуризма;
- продвижение русского языка;
- создание условий для дальнейшего развития международного сотрудничества в области экономики и культуры.
В распоряжении перечисляются также ожидаемые результаты реализации стратегии. В частности, это:
- повышение эффективности внешнеэкономического сотрудничества;
- улучшение инвестиционного климата;
- повышение привлекательности российской юрисдикции для бизнеса;
- поддержка экспорта российских товаров, в том числе высокотехнологичной продукции;
- развитие международных деловых контактов;
- расширение рынков сбыта российской продукции;
- противодействие попыткам иностранных государств регулировать ключевые для российского экспорта мировые рынки;
- повышение роли России в мировом гуманитарном, культурном, научном и образовательном пространстве;
- укрепление позиций русского языка как языка международного общения.
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