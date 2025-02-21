ВС России нанесли 11 групповых ударов по объектам ВПК Украины за неделю
МО: ВС РФ за неделю нанесли 11 групповых ударов по инфраструктуре ВПК Украины
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкСнаряд выпущенный оперативно-тактическим комплексом "Искандер" по объектам военной инфраструктуры ВСУ
Снаряд выпущенный оперативно-тактическим комплексом "Искандер" по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли 11 групповых ударов по объектам газово-энергетической и портовой инфраструктуры, а также электроподстанции, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"С 15 по 21 февраля т.г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены 11 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты газово-энергетической и портовой инфраструктуры, а также электроподстанции, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины", - говорится в сводке военного ведомства.
"Кроме того, нанесено поражение складам ракетно-артиллерийского вооружения, инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки, местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников", - отмечает МО РФ.
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