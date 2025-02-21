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ВС России нанесли 11 групповых ударов по объектам ВПК Украины за неделю - РИА Новости, 21.02.2025
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13:07 21.02.2025 (обновлено: 14:15 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/spetsoperatsiya-2000774281.html
ВС России нанесли 11 групповых ударов по объектам ВПК Украины за неделю
ВС России нанесли 11 групповых ударов по объектам ВПК Украины за неделю - РИА Новости, 21.02.2025
ВС России нанесли 11 групповых ударов по объектам ВПК Украины за неделю
Российские военные за неделю нанесли 11 групповых ударов по объектам газово-энергетической и портовой инфраструктуры, а также электроподстанции, обеспечивающим... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T13:07:00+03:00
2025-02-21T14:15:00+03:00
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли 11 групповых ударов по объектам газово-энергетической и портовой инфраструктуры, а также электроподстанции, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."С 15 по 21 февраля т.г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены 11 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты газово-энергетической и портовой инфраструктуры, а также электроподстанции, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины", - говорится в сводке военного ведомства."Кроме того, нанесено поражение складам ракетно-артиллерийского вооружения, инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки, местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников", - отмечает МО РФ.
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россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России нанесли 11 групповых ударов по объектам ВПК Украины за неделю

МО: ВС РФ за неделю нанесли 11 групповых ударов по инфраструктуре ВПК Украины

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкСнаряд выпущенный оперативно-тактическим комплексом "Искандер" по объектам военной инфраструктуры ВСУ
Снаряд выпущенный оперативно-тактическим комплексом Искандер по объектам военной инфраструктуры ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Снаряд выпущенный оперативно-тактическим комплексом "Искандер" по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли 11 групповых ударов по объектам газово-энергетической и портовой инфраструктуры, а также электроподстанции, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"С 15 по 21 февраля т.г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены 11 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты газово-энергетической и портовой инфраструктуры, а также электроподстанции, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины", - говорится в сводке военного ведомства.
"Кроме того, нанесено поражение складам ракетно-артиллерийского вооружения, инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки, местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников", - отмечает МО РФ.
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