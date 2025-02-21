https://ria.ru/20250221/spetsoperatsiya-2000774281.html

ВС России нанесли 11 групповых ударов по объектам ВПК Украины за неделю

ВС России нанесли 11 групповых ударов по объектам ВПК Украины за неделю - РИА Новости, 21.02.2025

ВС России нанесли 11 групповых ударов по объектам ВПК Украины за неделю

Российские военные за неделю нанесли 11 групповых ударов по объектам газово-энергетической и портовой инфраструктуры, а также электроподстанции, обеспечивающим... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T13:07:00+03:00

2025-02-21T13:07:00+03:00

2025-02-21T14:15:00+03:00

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли 11 групповых ударов по объектам газово-энергетической и портовой инфраструктуры, а также электроподстанции, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."С 15 по 21 февраля т.г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены 11 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты газово-энергетической и портовой инфраструктуры, а также электроподстанции, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины", - говорится в сводке военного ведомства."Кроме того, нанесено поражение складам ракетно-артиллерийского вооружения, инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки, местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность