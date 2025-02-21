https://ria.ru/20250221/spetsoperatsiya-2000688335.html
Расчет ЗРК "Стрела-10М" уничтожил более 30 беспилотников ВСУ за месяц
Расчет ЗРК "Стрела-10М" уничтожил более 30 беспилотников ВСУ за месяц - РИА Новости, 21.02.2025
Расчет ЗРК "Стрела-10М" уничтожил более 30 беспилотников ВСУ за месяц
Расчет ЗРК "Стрела-10М" ивановских десантников уничтожил в небе над Артемовском и Часовым Яром более 30 беспилотников ВСУ в течение месяца, сообщили журналистам РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T05:05:00+03:00
2025-02-21T05:05:00+03:00
2025-02-21T05:05:00+03:00
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ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. Расчет ЗРК "Стрела-10М" ивановских десантников уничтожил в небе над Артемовском и Часовым Яром более 30 беспилотников ВСУ в течение месяца, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Подразделения противовоздушной обороны Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения постоянно днём и ночью несут боевое дежурство в районе Артемовска и Часова Яра. Прикрывают от ударов с воздуха расчеты зенитно-ракетных комплексов "Стрела-10М", "Верба" и пулеметных установок на дистанционном управлении", - сообщили в МО РФ Уточняется, что после обнаружения воздушных целей, командир передает расчету ЗРК "Стрела-10М" параметры цели для ее дальнейшего уничтожения, расчет производит захват и поражение воздушной цели. "Только за последний месяц на счету данного расчета ПВО российских десантников более тридцати сбитых различных украинских БПЛА. Также широко применяются переносные зенитно-ракетные комплексы "Верба" и "Игла". С их помощью также эффективно уничтожаются все беспилотники противника. Такие как аграрные промышленные гексакоптеры типа "Баба Яга", - уточнили в оборонном ведомстве. По данным МО РФ, на данном участке фронта успешно применяется также пулемётная установка с дистанционным выносным управлением из укрытия, позволяющая не подвергать опасности жизни операторов установки, успешно поражать и сбивать опасные воздушные цели.
https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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безопасность, россия, артемовск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Артемовск, Вооруженные силы Украины
Расчет ЗРК "Стрела-10М" уничтожил более 30 беспилотников ВСУ за месяц
Расчет ЗРК ивановских десантников уничтожил более 30 беспилотников ВСУ за месяц
ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. Расчет ЗРК "Стрела-10М" ивановских десантников уничтожил в небе над Артемовском и Часовым Яром более 30 беспилотников ВСУ в течение месяца, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Подразделения противовоздушной обороны Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения постоянно днём и ночью несут боевое дежурство в районе Артемовска
и Часова Яра. Прикрывают от ударов с воздуха расчеты зенитно-ракетных комплексов "Стрела-10М", "Верба" и пулеметных установок на дистанционном управлении", - сообщили в МО РФ
Уточняется, что после обнаружения воздушных целей, командир передает расчету ЗРК "Стрела-10М" параметры цели для ее дальнейшего уничтожения, расчет производит захват и поражение воздушной цели.
"Только за последний месяц на счету данного расчета ПВО российских десантников более тридцати сбитых различных украинских БПЛА. Также широко применяются переносные зенитно-ракетные комплексы "Верба" и "Игла". С их помощью также эффективно уничтожаются все беспилотники противника. Такие как аграрные промышленные гексакоптеры типа "Баба Яга", - уточнили в оборонном ведомстве.
По данным МО РФ, на данном участке фронта успешно применяется также пулемётная установка с дистанционным выносным управлением из укрытия, позволяющая не подвергать опасности жизни операторов установки, успешно поражать и сбивать опасные воздушные цели.