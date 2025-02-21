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Сийярто выступил против вступления Украины в ЕС раньше балканских стран - РИА Новости, 21.02.2025
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14:17 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/siyyarto-2000803288.html
Сийярто выступил против вступления Украины в ЕС раньше балканских стран
Сийярто выступил против вступления Украины в ЕС раньше балканских стран - РИА Новости, 21.02.2025
Сийярто выступил против вступления Украины в ЕС раньше балканских стран
Венгрия против того, чтобы Украина на пути в ЕС опередила страны Западных Балкан, ЕС этим "наплюет" на собственные критерии и полностью дискредитирует политику... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T14:17:00+03:00
2025-02-21T14:17:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 21 фев - РИА Новости. Венгрия против того, чтобы Украина на пути в ЕС опередила страны Западных Балкан, ЕС этим "наплюет" на собственные критерии и полностью дискредитирует политику расширения, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Мы не приемлем, чтобы Украина обогнала страны Западных Балкан... Если Евросоюз теперь поставит Украину выше западнобалканских стран при переговорах о вступлении, то этим наплюет на систему критериев, которую сам же установил. А Евросоюз уже вполне достаточно страдает от дефицита доверия, нет необходимости полностью дискредитировать политику расширения", - сказал Сийярто на пресс-конференции. Министр добавил, что Венгрии "очень сложно представить, как может стать членом Евросоюза страна, решения которой постоянно ставят под угрозу энергетическую безопасность других стран-членов Евросоюза и которая радикально нарушала права национальных меньшинств последние десять лет". Ранее Сийярто заявил, что в странах Западных Балкан падает поддержка евроинтеграции, поэтому ЕС надо торопиться принять их, а не "плакать или удивляться", что в этих странах растет стремление присоединиться к другим центрам силы. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявлял, что принятие стран Западных Балкан в Евросоюз является "жизненным интересом" для Будапешта, поскольку это решило бы проблемы нелегальной миграции и энергоснабжения. Сийярто ранее в ходе визита в Черногорию призвал Евросоюз интегрировать страны Западных Балкан, потому что иначе это сделает кто-то другой, а "ЕС останется только сокрушаться". Глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее неоднократно заявлял, что Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров. Ранее Сийярто также заявлял, что Украина действует "циничным образом" и, по-видимому, не собирается решать важный для Будапешта вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье.
https://ria.ru/20250220/vengrija-2000665658.html
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в мире, украина, венгрия, петер сийярто, евросоюз, балканы
В мире, Украина, Венгрия, Петер Сийярто, Евросоюз, Балканы
Сийярто выступил против вступления Украины в ЕС раньше балканских стран

Сийярто: Венгрия против вступления Украина в ЕС раньше стран Западных Балкан

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 21 фев - РИА Новости. Венгрия против того, чтобы Украина на пути в ЕС опередила страны Западных Балкан, ЕС этим "наплюет" на собственные критерии и полностью дискредитирует политику расширения, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Мы не приемлем, чтобы Украина обогнала страны Западных Балкан... Если Евросоюз теперь поставит Украину выше западнобалканских стран при переговорах о вступлении, то этим наплюет на систему критериев, которую сам же установил. А Евросоюз уже вполне достаточно страдает от дефицита доверия, нет необходимости полностью дискредитировать политику расширения", - сказал Сийярто на пресс-конференции.
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Министр добавил, что Венгрии "очень сложно представить, как может стать членом Евросоюза страна, решения которой постоянно ставят под угрозу энергетическую безопасность других стран-членов Евросоюза и которая радикально нарушала права национальных меньшинств последние десять лет".
Ранее Сийярто заявил, что в странах Западных Балкан падает поддержка евроинтеграции, поэтому ЕС надо торопиться принять их, а не "плакать или удивляться", что в этих странах растет стремление присоединиться к другим центрам силы.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявлял, что принятие стран Западных Балкан в Евросоюз является "жизненным интересом" для Будапешта, поскольку это решило бы проблемы нелегальной миграции и энергоснабжения. Сийярто ранее в ходе визита в Черногорию призвал Евросоюз интегрировать страны Западных Балкан, потому что иначе это сделает кто-то другой, а "ЕС останется только сокрушаться".
Глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее неоднократно заявлял, что Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров. Ранее Сийярто также заявлял, что Украина действует "циничным образом" и, по-видимому, не собирается решать важный для Будапешта вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье.
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