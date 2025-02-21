https://ria.ru/20250221/rynok-2000912373.html

Некоторые американские компании хотят вернуться в Россию, пишут СМИ

Некоторые американские компании хотят вернуться в Россию, пишут СМИ - РИА Новости, 21.02.2025

Некоторые американские компании хотят вернуться в Россию, пишут СМИ

Некоторые американские компании выразили заинтересованность в возвращении на российский рынок, однако пока никто не предпринял активных шагов для этого, пишет... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T20:53:00+03:00

2025-02-21T20:53:00+03:00

2025-02-21T20:53:00+03:00

экономика

россия

сергей лавров

денис мантуров

антон алиханов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

в мире

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Некоторые американские компании выразили заинтересованность в возвращении на российский рынок, однако пока никто не предпринял активных шагов для этого, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. "Несколько американских компаний выразили предварительную заинтересованность в возобновлении своей деятельности в России, хотя ни одна из них пока не предприняла активных шагов по возвращению", - пишет газета. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что России нужно пускать западные компании только в те отрасли, участие в которых не будет создавать риски для экономики страны. Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов начали писать со ссылкой на источники о якобы имеющихся планах некоторых иностранных брендов и компаний, в том числе автомобильных, вернуться в Россию. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил в четверг, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна. А глава Минпромторга Антон Алиханов отмечал, что Россия не ждет с распростертыми объятиями ушедшие иностранные автомобильные бренды и за все придется платить.

https://ria.ru/20250220/rynok-2000610268.html

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экономика, россия, сергей лавров, денис мантуров, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), в мире