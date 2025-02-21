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Рубио допустил смягчение антироссийских санкций

Рубио допустил смягчение антироссийских санкций - РИА Новости, 21.02.2025

Рубио допустил смягчение антироссийских санкций

Госсекретарь США Марко Рубио допустил "ограниченное" ослабление антироссийских санкций, если РФ начнет делать шаги, предпочтительные для Вашингтона, сообщает... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T10:02:00+03:00

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2025-02-21T10:25:00+03:00

сша

россия

в мире

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марко рубио

дональд трамп

скотт бессент

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио допустил "ограниченное" ослабление антироссийских санкций, если РФ начнет делать шаги, предпочтительные для Вашингтона, сообщает газета New York Times со ссылкой на данные о разговоре министра с европейскими дипломатами."Нет, сказал он (Рубио - ред.), администрация (президента США Дональда Трампа) не снимет американские санкции против России без заметного изменения в поведении Москвы, хотя он оставил открытой дверь для ограниченного смягчения некоторых санкций, если россияне начнут предпринимать шаги, которых добивается администрация", - говорится в материале.Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон готов как смягчить, так и ужесточить санкции в отношении России в зависимости от хода переговоров.Во вторник в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры высокого уровня. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. При этом агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники сообщало, что участвовавший в переговорах госсекретарь США Марко Рубио обещал европейским союзникам сохранить в силе антироссийские санкции как минимум до достижения соглашения по урегулированию конфликта на Украине.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250221/rubio-2000696153.html

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сша, россия, в мире, вашингтон (штат), марко рубио, дональд трамп, скотт бессент, санкции в отношении россии