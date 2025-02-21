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Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с метапневмовирусной инфекцией - РИА Новости, 21.02.2025
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12:37 21.02.2025 (обновлено: 13:00 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/rospotrebnadzor-2000761507.html
Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с метапневмовирусной инфекцией
Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с метапневмовирусной инфекцией - РИА Новости, 21.02.2025
Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с метапневмовирусной инфекцией
Ситуация по метапневмовирусной инфекции в России в настоящее время остается стабильной, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T12:37:00+03:00
2025-02-21T13:00:00+03:00
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
китай
свердловская область
здоровье
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Ситуация по метапневмовирусной инфекции в России в настоящее время остается стабильной, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что метапневмовирус якобы добрался до России из Китая, наличие заболевания подтвердили медики в Свердловской области, Бурятии и Республике Алтай."В настоящее время ситуация с метапневмовирусной инфекцией в России остается стабильной. В зимний период наблюдается сезонный рост числа случаев заболеваний, вызванных острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Это связано с повышенной влажностью и низкими температурами, которые способствуют их распространению", - говорится в сообщении.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, китай, свердловская область, здоровье
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия, Китай, Свердловская область, Здоровье
Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с метапневмовирусной инфекцией

Роспотребнадзор назвал ситуацию с метапневмовирусной инфекцией стабильной

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкШприц
Шприц - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Ситуация по метапневмовирусной инфекции в России в настоящее время остается стабильной, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что метапневмовирус якобы добрался до России из Китая, наличие заболевания подтвердили медики в Свердловской области, Бурятии и Республике Алтай.
"В настоящее время ситуация с метапневмовирусной инфекцией в России остается стабильной. В зимний период наблюдается сезонный рост числа случаев заболеваний, вызванных острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Это связано с повышенной влажностью и низкими температурами, которые способствуют их распространению", - говорится в сообщении.
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