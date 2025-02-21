https://ria.ru/20250221/rospotrebnadzor-2000761507.html

Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с метапневмовирусной инфекцией

Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с метапневмовирусной инфекцией - РИА Новости, 21.02.2025

Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с метапневмовирусной инфекцией

Ситуация по метапневмовирусной инфекции в России в настоящее время остается стабильной, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T12:37:00+03:00

2025-02-21T12:37:00+03:00

2025-02-21T13:00:00+03:00

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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китай

свердловская область

здоровье

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Ситуация по метапневмовирусной инфекции в России в настоящее время остается стабильной, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что метапневмовирус якобы добрался до России из Китая, наличие заболевания подтвердили медики в Свердловской области, Бурятии и Республике Алтай."В настоящее время ситуация с метапневмовирусной инфекцией в России остается стабильной. В зимний период наблюдается сезонный рост числа случаев заболеваний, вызванных острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Это связано с повышенной влажностью и низкими температурами, которые способствуют их распространению", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250221/rubio-2000703680.html

россия

китай

свердловская область

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, китай, свердловская область, здоровье