https://ria.ru/20250221/rajon-2000856939.html

Власти Сургутского района Югры вложили 293 млн рублей в ремонт дорог

Власти Сургутского района Югры вложили 293 млн рублей в ремонт дорог - РИА Новости, 21.02.2025

Власти Сургутского района Югры вложили 293 млн рублей в ремонт дорог

Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа вложили в строительство и капитальный ремонт дорог в 2024 году порядка 293 миллионов рублей,... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T16:54:00+03:00

2025-02-21T16:54:00+03:00

2025-02-21T16:54:00+03:00

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

дороги

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 фев – РИА Новости. Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа вложили в строительство и капитальный ремонт дорог в 2024 году порядка 293 миллионов рублей, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой в ходе ежегодного отчета перед депутатами. "Всего отремонтировано, построено, реконструировано дорог в поселениях района общей площадью 153 тысячи квадратных метров на сумму 293 миллиона рублей", - сказал Трубецкой. По его словам, за последние пять лет объем строительства и капитального ремонта дорог составил 1,6 миллиарда рублей или 491 тысячу квадратных метров, что почти в 5 раз выше показателя предыдущих пяти лет. Также, по словам главы, в 2024 году порядка 200 миллионов рублей было направлено на подготовку коммунальной инфраструктуры к зиме. Обновление сетей и котельных позволило значительно сократить количество инцидентов, за пять лет их число уменьшилось практически вдвое. В общей сложности за последнюю пятилетку на ремонт и подготовку объектов инженерной инфраструктуры было направлено 708 миллионов рублей. Как уточнили в администрации Сургутского района, депутатами отчет главы был принят единогласно.

https://ria.ru/20250220/sirius-2000628173.html

https://ria.ru/20241218/yugra-1989893100.html

сургутский район

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сургутский район, дороги