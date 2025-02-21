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Власти Сургутского района Югры вложили 293 млн рублей в ремонт дорог - РИА Новости, 21.02.2025
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
16:54 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/rajon-2000856939.html
Власти Сургутского района Югры вложили 293 млн рублей в ремонт дорог
Власти Сургутского района Югры вложили 293 млн рублей в ремонт дорог - РИА Новости, 21.02.2025
Власти Сургутского района Югры вложили 293 млн рублей в ремонт дорог
Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа вложили в строительство и капитальный ремонт дорог в 2024 году порядка 293 миллионов рублей,... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T16:54:00+03:00
2025-02-21T16:54:00+03:00
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
дороги
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 фев – РИА Новости. Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа вложили в строительство и капитальный ремонт дорог в 2024 году порядка 293 миллионов рублей, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой в ходе ежегодного отчета перед депутатами. "Всего отремонтировано, построено, реконструировано дорог в поселениях района общей площадью 153 тысячи квадратных метров на сумму 293 миллиона рублей", - сказал Трубецкой. По его словам, за последние пять лет объем строительства и капитального ремонта дорог составил 1,6 миллиарда рублей или 491 тысячу квадратных метров, что почти в 5 раз выше показателя предыдущих пяти лет. Также, по словам главы, в 2024 году порядка 200 миллионов рублей было направлено на подготовку коммунальной инфраструктуры к зиме. Обновление сетей и котельных позволило значительно сократить количество инцидентов, за пять лет их число уменьшилось практически вдвое. В общей сложности за последнюю пятилетку на ремонт и подготовку объектов инженерной инфраструктуры было направлено 708 миллионов рублей. Как уточнили в администрации Сургутского района, депутатами отчет главы был принят единогласно.
https://ria.ru/20250220/sirius-2000628173.html
https://ria.ru/20241218/yugra-1989893100.html
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сургутский район, дороги
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Сургутский район, Дороги
Власти Сургутского района Югры вложили 293 млн рублей в ремонт дорог

Власти Сургутского района вложили в ремонт дорог в 2024 году 293 миллиона рублей

© Фото : пресс-служба администрации Сургутского районаГлава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой
Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© Фото : пресс-служба администрации Сургутского района
Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 фев – РИА Новости. Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа вложили в строительство и капитальный ремонт дорог в 2024 году порядка 293 миллионов рублей, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой в ходе ежегодного отчета перед депутатами.
"Всего отремонтировано, построено, реконструировано дорог в поселениях района общей площадью 153 тысячи квадратных метров на сумму 293 миллиона рублей", - сказал Трубецкой.
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По его словам, за последние пять лет объем строительства и капитального ремонта дорог составил 1,6 миллиарда рублей или 491 тысячу квадратных метров, что почти в 5 раз выше показателя предыдущих пяти лет.
Также, по словам главы, в 2024 году порядка 200 миллионов рублей было направлено на подготовку коммунальной инфраструктуры к зиме. Обновление сетей и котельных позволило значительно сократить количество инцидентов, за пять лет их число уменьшилось практически вдвое. В общей сложности за последнюю пятилетку на ремонт и подготовку объектов инженерной инфраструктуры было направлено 708 миллионов рублей.
Как уточнили в администрации Сургутского района, депутатами отчет главы был принят единогласно.
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