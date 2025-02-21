https://ria.ru/20250221/prokuratura-2000759010.html

В Свердловской области трое мужчин избили девушек на автомойке

В Свердловской области трое мужчин избили девушек на автомойке - РИА Новости, 21.02.2025

В Свердловской области трое мужчин избили девушек на автомойке

Группа молодых людей избила двух девушек на автомойке в Каменск-Уральском в Свердловской области, возбуждено дело о хулиганстве, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T12:27:00+03:00

2025-02-21T12:27:00+03:00

2025-02-21T12:27:00+03:00

происшествия

каменск-уральский

свердловская область

карл маркс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 фев – РИА Новости. Группа молодых людей избила двух девушек на автомойке в Каменск-Уральском в Свердловской области, возбуждено дело о хулиганстве, сообщила пресс-служба прокуратуры региона. По данным ведомства, происшествие случилось поздним вечером 3 января. "Молодые люди, действуя группой лиц, находясь в помещении автомойки по улице Карла Маркса в городе Каменск-Уральский, нанесли удары руками и ногами по голове и туловищу двум девушкам, одна из которых несовершеннолетняя, причинив потерпевшим физическую боль и телесные повреждения", – говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что из-за противоправных действий трех местных жителей, которым 21 год, 17 и 18 лет, возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Подчеркивается, что избиение произошло "в результате личного конфликта". Как заявляют местные СМИ, молодые люди отвезли студенток на автомойку из-за отказа одной из них вступить в отношения, там их раздели и более часа обливали холодной водой и пеной для мойки машин, а также таскали за волосы. Уточняется, что один из нападавших якобы является сотрудником автомойки, на которой все произошло.

https://ria.ru/20250103/izbienie-1992445355.html

https://ria.ru/20240921/moskva-1973995369.html

каменск-уральский

свердловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, каменск-уральский, свердловская область, карл маркс