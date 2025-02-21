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В Свердловской области трое мужчин избили девушек на автомойке - РИА Новости, 21.02.2025
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12:27 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/prokuratura-2000759010.html
В Свердловской области трое мужчин избили девушек на автомойке
В Свердловской области трое мужчин избили девушек на автомойке - РИА Новости, 21.02.2025
В Свердловской области трое мужчин избили девушек на автомойке
Группа молодых людей избила двух девушек на автомойке в Каменск-Уральском в Свердловской области, возбуждено дело о хулиганстве, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T12:27:00+03:00
2025-02-21T12:27:00+03:00
происшествия
каменск-уральский
свердловская область
карл маркс
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 фев – РИА Новости. Группа молодых людей избила двух девушек на автомойке в Каменск-Уральском в Свердловской области, возбуждено дело о хулиганстве, сообщила пресс-служба прокуратуры региона. По данным ведомства, происшествие случилось поздним вечером 3 января. "Молодые люди, действуя группой лиц, находясь в помещении автомойки по улице Карла Маркса в городе Каменск-Уральский, нанесли удары руками и ногами по голове и туловищу двум девушкам, одна из которых несовершеннолетняя, причинив потерпевшим физическую боль и телесные повреждения", – говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что из-за противоправных действий трех местных жителей, которым 21 год, 17 и 18 лет, возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Подчеркивается, что избиение произошло "в результате личного конфликта". Как заявляют местные СМИ, молодые люди отвезли студенток на автомойку из-за отказа одной из них вступить в отношения, там их раздели и более часа обливали холодной водой и пеной для мойки машин, а также таскали за волосы. Уточняется, что один из нападавших якобы является сотрудником автомойки, на которой все произошло.
https://ria.ru/20250103/izbienie-1992445355.html
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происшествия, каменск-уральский, свердловская область, карл маркс
Происшествия, Каменск-Уральский, Свердловская область, Карл Маркс
В Свердловской области трое мужчин избили девушек на автомойке

В Свердловской области трое мужчин избили двух девушек на автомойке

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 фев – РИА Новости. Группа молодых людей избила двух девушек на автомойке в Каменск-Уральском в Свердловской области, возбуждено дело о хулиганстве, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
По данным ведомства, происшествие случилось поздним вечером 3 января.
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"Молодые люди, действуя группой лиц, находясь в помещении автомойки по улице Карла Маркса в городе Каменск-Уральский, нанесли удары руками и ногами по голове и туловищу двум девушкам, одна из которых несовершеннолетняя, причинив потерпевшим физическую боль и телесные повреждения", – говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что из-за противоправных действий трех местных жителей, которым 21 год, 17 и 18 лет, возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Подчеркивается, что избиение произошло "в результате личного конфликта".
Как заявляют местные СМИ, молодые люди отвезли студенток на автомойку из-за отказа одной из них вступить в отношения, там их раздели и более часа обливали холодной водой и пеной для мойки машин, а также таскали за волосы. Уточняется, что один из нападавших якобы является сотрудником автомойки, на которой все произошло.
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