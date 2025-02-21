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Липецкий проект "Мультиспортивная детская лига" стартовал в Мариуполе - РИА Новости, 21.02.2025
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Липецкая область
 
17:21 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/proekt-2000864986.html
Липецкий проект "Мультиспортивная детская лига" стартовал в Мариуполе
Липецкий проект "Мультиспортивная детская лига" стартовал в Мариуполе - РИА Новости, 21.02.2025
Липецкий проект "Мультиспортивная детская лига" стартовал в Мариуполе
Проект "Мультиспортивная детская лига", реализуемый в Липецкой области, стартовал в Мариуполе, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T17:21:00+03:00
2025-02-21T17:21:00+03:00
липецкая область
мариуполь
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Проект "Мультиспортивная детская лига", реализуемый в Липецкой области, стартовал в Мариуполе, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, липецкая делегация привезла в Мариуполь соревнования по плаванию, легкой атлетике и дартсу для детей 8-11 лет. В тестовом режиме в мультилиге приняли участие около 100 детей. Каждый из них получил медали, подарки и грамоты. Артамонов отметил, что "Мультиспортивная детская лига" – это проект, где нет проигравших: все дети – победители. В Липецкой области мультилига проводится с 2023 года и состоит из нескольких этапов. Каждый месяц дети от 5 до 14 лет могут попробовать себя в одном из 11 видов спорта. "Наша мультилига оказалась настолько успешной и востребованной, что в первом же сезоне нам пришлось увеличивать квоты – было много желающих участвовать. Потом она переросла в семейную, которая тоже полюбилась липчанам. Этот проект объединяет, укрепляет здоровье, вселяет уверенность в себе. Думаю, что и мариупольским ребятам мультиспортивная лига подарит массу положительных эмоций. Мы хотим, чтобы каждый ребенок, независимо от обстоятельств, мог заниматься тем, что ему нравится, и мечтать о большом будущем. Ведь спорт объединяет, делает мир лучше и дает детям возможность быть счастливыми", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20250221/klaster-2000780611.html
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мариуполь, игорь артамонов
Липецкая область, Мариуполь, Игорь Артамонов
Липецкий проект "Мультиспортивная детская лига" стартовал в Мариуполе

Проект Липецкой области "Мультиспортивная детская лига" стартовал в Мариуполе

© Фото : Правительство Липецкой области Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© Фото : Правительство Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Проект "Мультиспортивная детская лига", реализуемый в Липецкой области, стартовал в Мариуполе, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, липецкая делегация привезла в Мариуполь соревнования по плаванию, легкой атлетике и дартсу для детей 8-11 лет. В тестовом режиме в мультилиге приняли участие около 100 детей. Каждый из них получил медали, подарки и грамоты.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
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Артамонов отметил, что "Мультиспортивная детская лига" – это проект, где нет проигравших: все дети – победители. В Липецкой области мультилига проводится с 2023 года и состоит из нескольких этапов. Каждый месяц дети от 5 до 14 лет могут попробовать себя в одном из 11 видов спорта.
"Наша мультилига оказалась настолько успешной и востребованной, что в первом же сезоне нам пришлось увеличивать квоты – было много желающих участвовать. Потом она переросла в семейную, которая тоже полюбилась липчанам. Этот проект объединяет, укрепляет здоровье, вселяет уверенность в себе. Думаю, что и мариупольским ребятам мультиспортивная лига подарит массу положительных эмоций. Мы хотим, чтобы каждый ребенок, независимо от обстоятельств, мог заниматься тем, что ему нравится, и мечтать о большом будущем. Ведь спорт объединяет, делает мир лучше и дает детям возможность быть счастливыми", – сказал Артамонов.
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