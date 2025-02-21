https://ria.ru/20250221/proekt-2000864986.html

Липецкий проект "Мультиспортивная детская лига" стартовал в Мариуполе

Липецкий проект "Мультиспортивная детская лига" стартовал в Мариуполе - РИА Новости, 21.02.2025

Липецкий проект "Мультиспортивная детская лига" стартовал в Мариуполе

Проект "Мультиспортивная детская лига", реализуемый в Липецкой области, стартовал в Мариуполе, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T17:21:00+03:00

2025-02-21T17:21:00+03:00

2025-02-21T17:21:00+03:00

липецкая область

мариуполь

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Проект "Мультиспортивная детская лига", реализуемый в Липецкой области, стартовал в Мариуполе, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, липецкая делегация привезла в Мариуполь соревнования по плаванию, легкой атлетике и дартсу для детей 8-11 лет. В тестовом режиме в мультилиге приняли участие около 100 детей. Каждый из них получил медали, подарки и грамоты. Артамонов отметил, что "Мультиспортивная детская лига" – это проект, где нет проигравших: все дети – победители. В Липецкой области мультилига проводится с 2023 года и состоит из нескольких этапов. Каждый месяц дети от 5 до 14 лет могут попробовать себя в одном из 11 видов спорта. "Наша мультилига оказалась настолько успешной и востребованной, что в первом же сезоне нам пришлось увеличивать квоты – было много желающих участвовать. Потом она переросла в семейную, которая тоже полюбилась липчанам. Этот проект объединяет, укрепляет здоровье, вселяет уверенность в себе. Думаю, что и мариупольским ребятам мультиспортивная лига подарит массу положительных эмоций. Мы хотим, чтобы каждый ребенок, независимо от обстоятельств, мог заниматься тем, что ему нравится, и мечтать о большом будущем. Ведь спорт объединяет, делает мир лучше и дает детям возможность быть счастливыми", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20250221/klaster-2000780611.html

https://ria.ru/20250220/zvanie-2000605751.html

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

мариуполь, игорь артамонов