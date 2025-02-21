Липецкий проект "Мультиспортивная детская лига" стартовал в Мариуполе
Проект Липецкой области "Мультиспортивная детская лига" стартовал в Мариуполе
© Фото : Правительство Липецкой области Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
© Фото : Правительство Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Проект "Мультиспортивная детская лига", реализуемый в Липецкой области, стартовал в Мариуполе, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, липецкая делегация привезла в Мариуполь соревнования по плаванию, легкой атлетике и дартсу для детей 8-11 лет. В тестовом режиме в мультилиге приняли участие около 100 детей. Каждый из них получил медали, подарки и грамоты.
Артамонов отметил, что "Мультиспортивная детская лига" – это проект, где нет проигравших: все дети – победители. В Липецкой области мультилига проводится с 2023 года и состоит из нескольких этапов. Каждый месяц дети от 5 до 14 лет могут попробовать себя в одном из 11 видов спорта.
"Наша мультилига оказалась настолько успешной и востребованной, что в первом же сезоне нам пришлось увеличивать квоты – было много желающих участвовать. Потом она переросла в семейную, которая тоже полюбилась липчанам. Этот проект объединяет, укрепляет здоровье, вселяет уверенность в себе. Думаю, что и мариупольским ребятам мультиспортивная лига подарит массу положительных эмоций. Мы хотим, чтобы каждый ребенок, независимо от обстоятельств, мог заниматься тем, что ему нравится, и мечтать о большом будущем. Ведь спорт объединяет, делает мир лучше и дает детям возможность быть счастливыми", – сказал Артамонов.