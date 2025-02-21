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Губернатор Хоценко объявил о старте проекта поддержки бойцов СВО в Омске

Губернатор Хоценко объявил о старте проекта поддержки бойцов СВО в Омске - РИА Новости, 21.02.2025

Губернатор Хоценко объявил о старте проекта поддержки бойцов СВО в Омске

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о старте проекта "ПРОдвижение героев" для поддержки участников спецоперации, рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T14:53:00+03:00

2025-02-21T14:53:00+03:00

2025-02-21T14:53:00+03:00

омская область

виталий хоценко

сво

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ОМСК, 21 фев - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о старте проекта "ПРОдвижение героев" для поддержки участников спецоперации, рассказали в пресс-службе регионального правительства. "Сегодня мы запускаем региональный кадровый проект "ПРОдвижение героев". Очень символично, тем более этот год объявлен президентом Годом Защитника Отечества и мы празднуем юбилей Великой Победы", - сказал Хоценко. По словам губернатора, проект будет использовать опыт ранее проводимого кадрового конкурса "ПРОдвижение". Хоценко пригласил ветеранов и участников СВО из региона принять в нем участие. На базе кадрового центра открыта специальная площадка для ветеранов. Более 600 участников СВО и членов их семей уже обратились за помощью в трудоустройстве, 425 человек нашли работу. Для желающих заниматься предпринимательством Фонд микрофинансирования Омской области снизил ставки по микрозаймам до 4%.

https://ria.ru/20241216/omsk-1989487676.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

виталий хоценко, сво