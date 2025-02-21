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Губернатор Хоценко объявил о старте проекта поддержки бойцов СВО в Омске - РИА Новости, 21.02.2025
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Омская область
 
14:53 21.02.2025
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Губернатор Хоценко объявил о старте проекта поддержки бойцов СВО в Омске
Губернатор Хоценко объявил о старте проекта поддержки бойцов СВО в Омске - РИА Новости, 21.02.2025
Губернатор Хоценко объявил о старте проекта поддержки бойцов СВО в Омске
Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о старте проекта "ПРОдвижение героев" для поддержки участников спецоперации, рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T14:53:00+03:00
2025-02-21T14:53:00+03:00
омская область
виталий хоценко
сво
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ОМСК, 21 фев - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о старте проекта "ПРОдвижение героев" для поддержки участников спецоперации, рассказали в пресс-службе регионального правительства. "Сегодня мы запускаем региональный кадровый проект "ПРОдвижение героев". Очень символично, тем более этот год объявлен президентом Годом Защитника Отечества и мы празднуем юбилей Великой Победы", - сказал Хоценко. По словам губернатора, проект будет использовать опыт ранее проводимого кадрового конкурса "ПРОдвижение". Хоценко пригласил ветеранов и участников СВО из региона принять в нем участие. На базе кадрового центра открыта специальная площадка для ветеранов. Более 600 участников СВО и членов их семей уже обратились за помощью в трудоустройстве, 425 человек нашли работу. Для желающих заниматься предпринимательством Фонд микрофинансирования Омской области снизил ставки по микрозаймам до 4%.
https://ria.ru/20241216/omsk-1989487676.html
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виталий хоценко, сво
Омская область , Виталий Хоценко, СВО
Губернатор Хоценко объявил о старте проекта поддержки бойцов СВО в Омске

Губернатор Омской области Хоценко объявил о старте проекта "ПРОдвижение героев"

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВиталий Хоценко
Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Виталий Хоценко
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ОМСК, 21 фев - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о старте проекта "ПРОдвижение героев" для поддержки участников спецоперации, рассказали в пресс-службе регионального правительства.
"Сегодня мы запускаем региональный кадровый проект "ПРОдвижение героев". Очень символично, тем более этот год объявлен президентом Годом Защитника Отечества и мы празднуем юбилей Великой Победы", - сказал Хоценко.
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По словам губернатора, проект будет использовать опыт ранее проводимого кадрового конкурса "ПРОдвижение". Хоценко пригласил ветеранов и участников СВО из региона принять в нем участие.
На базе кадрового центра открыта специальная площадка для ветеранов. Более 600 участников СВО и членов их семей уже обратились за помощью в трудоустройстве, 425 человек нашли работу. Для желающих заниматься предпринимательством Фонд микрофинансирования Омской области снизил ставки по микрозаймам до 4%.
 
Омская областьВиталий ХоценкоСВО
 
 
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