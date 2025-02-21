https://ria.ru/20250221/priem-2000802369.html

Регистрацию в "Боевой кадровый резерв" открыли в Тюменской области

Регистрацию в "Боевой кадровый резерв" открыли в Тюменской области - РИА Новости, 21.02.2025

Регистрацию в "Боевой кадровый резерв" открыли в Тюменской области

Регистрация на участие в проекте "Боевой кадровый резерв Тюменской области" стартовала в пятницу, 21 февраля, подать заявки ветераны и участники специальной... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T14:14:00+03:00

2025-02-21T14:14:00+03:00

2025-02-21T14:15:00+03:00

тюменская область

россия

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 21 фев – РИА Новости. Регистрация на участие в проекте "Боевой кадровый резерв Тюменской области" стартовала в пятницу, 21 февраля, подать заявки ветераны и участники специальной военной операции смогут до конца марта, сообщил глава региона Александр Моор. "Начинаем прием заявок в "Боевой кадровый резерв Тюменской области". Благодаря проекту ветераны специальной военной операции получат возможность раскрыть свой потенциал, у них появятся новые компетенции…. "Боевой кадровый резерв" преследует те же цели, что и президентская программа "Время героев". По поручению главы государства мы создаем эффективную систему социальных лифтов для наших бойцов", - заявил Моор в своем Telegram-канале. Программа реализуется в несколько этапов. Прошедшие отбор к обучению приступят в июле, через год состоится выпуск. По словам губернатора, который лично курирует данный проект, после обучения участники программы смогут применить свои лучшие качества и приобретенные управленческие навыки на предприятиях, заняться общественной или политической деятельностью, некоторые продолжат карьеру на государственной или муниципальной службе. Форма заявки размещена на сайте боевойкадровыйрезерв72.рф. Там же указано, что участвовать в проекте могут военнослужащие и ветераны специальной военной операции с высшим или средним профессиональным образованием, без судимостей, имеющие гражданство РФ и связь с Тюменской областью.

https://ria.ru/20250220/svo-2000562190.html

https://ria.ru/20241106/pomosch-1982115425.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, александр моор