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При пожаре в квартире в Пензе погибли два человека - РИА Новости, 21.02.2025
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21:54 21.02.2025 (обновлено: 23:25 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/pozhar-2000921762.html
При пожаре в квартире в Пензе погибли два человека
При пожаре в квартире в Пензе погибли два человека - РИА Новости, 21.02.2025
При пожаре в квартире в Пензе погибли два человека
Квартира горела в многоквартирном доме в Пензе, в результате погибли два человека, сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T21:54:00+03:00
2025-02-21T23:25:00+03:00
происшествия
пенза
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 21 фев - РИА Новости. Квартира горела в многоквартирном доме в Пензе, в результате погибли два человека, сообщило МЧС России в Telegram-канале."На улице Славы загорелась квартира в пятиэтажке. В жилье сотрудники МЧС России обнаружили тела мужчины и женщины", - говорится в Telegram-канале МЧС.Уточняется, что площадь пожара составила 10 квадратных метров. Возгорание ликвидировали 14 пожарных и три единицы техники МЧС.Как отмечает региональный главк МЧС, сообщение о пожаре по адресу улица Славы, дом 5, поступило в ведомство в 20.38 мск.Следственное управление СК РФ по области в Telegram-канале сообщает, что следователи начали процессуальную проверку по факту смерти при пожаре 58-летнего мужчины и 85-летней женщины.
https://ria.ru/20241002/pozhar-1975976935.html
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происшествия, пенза, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пенза, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
При пожаре в квартире в Пензе погибли два человека

МЧС: при пожаре в многоквартирном доме в Пензе погибли мужчина и женщина

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Сотрудники МЧС. Архивное фото
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САРАТОВ, 21 фев - РИА Новости. Квартира горела в многоквартирном доме в Пензе, в результате погибли два человека, сообщило МЧС России в Telegram-канале.
"На улице Славы загорелась квартира в пятиэтажке. В жилье сотрудники МЧС России обнаружили тела мужчины и женщины", - говорится в Telegram-канале МЧС.
Уточняется, что площадь пожара составила 10 квадратных метров. Возгорание ликвидировали 14 пожарных и три единицы техники МЧС.
Как отмечает региональный главк МЧС, сообщение о пожаре по адресу улица Славы, дом 5, поступило в ведомство в 20.38 мск.
Следственное управление СК РФ по области в Telegram-канале сообщает, что следователи начали процессуальную проверку по факту смерти при пожаре 58-летнего мужчины и 85-летней женщины.
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ПроисшествияПензаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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