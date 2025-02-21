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При пожаре в квартире в Пензе погибли два человека
При пожаре в квартире в Пензе погибли два человека - РИА Новости, 21.02.2025
При пожаре в квартире в Пензе погибли два человека
Квартира горела в многоквартирном доме в Пензе, в результате погибли два человека, сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T21:54:00+03:00
2025-02-21T21:54:00+03:00
2025-02-21T23:25:00+03:00
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 21 фев - РИА Новости. Квартира горела в многоквартирном доме в Пензе, в результате погибли два человека, сообщило МЧС России в Telegram-канале."На улице Славы загорелась квартира в пятиэтажке. В жилье сотрудники МЧС России обнаружили тела мужчины и женщины", - говорится в Telegram-канале МЧС.Уточняется, что площадь пожара составила 10 квадратных метров. Возгорание ликвидировали 14 пожарных и три единицы техники МЧС.Как отмечает региональный главк МЧС, сообщение о пожаре по адресу улица Славы, дом 5, поступило в ведомство в 20.38 мск.Следственное управление СК РФ по области в Telegram-канале сообщает, что следователи начали процессуальную проверку по факту смерти при пожаре 58-летнего мужчины и 85-летней женщины.
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происшествия, пенза, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пенза, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
При пожаре в квартире в Пензе погибли два человека
МЧС: при пожаре в многоквартирном доме в Пензе погибли мужчина и женщина