https://ria.ru/20250221/pozhar-2000678465.html

Крупный пожар в Калужской области локализовали

Крупный пожар в Калужской области локализовали - РИА Новости, 21.02.2025

Крупный пожар в Калужской области локализовали

Крупный пожар в Калужской области локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T01:55:00+03:00

2025-02-21T01:55:00+03:00

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калужская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

россия

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Крупный пожар в Калужской области локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России.Ранее ведомство сообщало, что склад вторсырья горит в Калужской области на одной тысяче квадратных метров."Пожар на открытой площадке локализован на площади 1200 квадратных метров. Огнеборцы не допустили распространения огня на производственные помещения и склад с готовой продукцией. Тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой", - говорится в сообщении.Уточняется, что на данный момент информации о пострадавших не поступало.

https://ria.ru/20250220/pozhar-2000616845.html

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калужская область

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

калужская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия