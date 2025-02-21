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Крупный пожар в Калужской области локализовали
Крупный пожар в Калужской области локализовали - РИА Новости, 21.02.2025
Крупный пожар в Калужской области локализовали
Крупный пожар в Калужской области локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T01:55:00+03:00
2025-02-21T01:55:00+03:00
2025-02-21T10:58:00+03:00
калужская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
россия
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Крупный пожар в Калужской области локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России.Ранее ведомство сообщало, что склад вторсырья горит в Калужской области на одной тысяче квадратных метров."Пожар на открытой площадке локализован на площади 1200 квадратных метров. Огнеборцы не допустили распространения огня на производственные помещения и склад с готовой продукцией. Тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой", - говорится в сообщении.Уточняется, что на данный момент информации о пострадавших не поступало.
https://ria.ru/20250220/pozhar-2000616845.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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калужская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия
Калужская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Россия
Крупный пожар в Калужской области локализовали
Крупный пожар на складе вторсырья в Калужской области локализовали