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Генераторы и тепловые пушки направили из Орла в подразделение штурмовиков
Генераторы и тепловые пушки направили из Орла в подразделение штурмовиков - РИА Новости, 21.02.2025
Генераторы и тепловые пушки направили из Орла в подразделение штурмовиков
Генераторы, тепловые пушки, инструменты, электрическое оборудование, рулонный утеплитель, аккумуляторы, термобелье, теплые вещи и продукты питания направили... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T13:12:00+03:00
2025-02-21T13:12:00+03:00
2025-02-21T13:12:00+03:00
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орел
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единая россия
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ТУЛА, 21 фев – РИА Новости. Генераторы, тепловые пушки, инструменты, электрическое оборудование, рулонный утеплитель, аккумуляторы, термобелье, теплые вещи и продукты питания направили члены орловского регионального отделения "Единой России" в подразделение штурмовиков, сообщила пресс-служба партии. "Гуманитарный груз из Орла отправлен подразделению штурмовиков. В него вошли генераторы, тепловые пушки, инструменты, электрическое оборудование, рулонный утеплитель, аккумуляторы, термобелье и теплые вещи, продукты питания, а также письма от школьников с поздравлениями к Дню защитника Отечества", - говорится в сообщении. Уточняется, что еще одну машину с гуманитарным грузом направят бойцам подразделения разведки ВДВ в Донецк.
https://ria.ru/20250203/meropriyatiya-1997186690.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орел, донецк, единая россия, воздушно-десантные войска россии
Надежные люди, Орел, Донецк, Единая Россия, Воздушно-десантные войска России
Генераторы и тепловые пушки направили из Орла в подразделение штурмовиков
ЕР направила гуманитарный груз в подразделение штурмовиков из Орла