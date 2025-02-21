https://ria.ru/20250221/pomosch-2000776529.html

Генераторы и тепловые пушки направили из Орла в подразделение штурмовиков

Генераторы и тепловые пушки направили из Орла в подразделение штурмовиков - РИА Новости, 21.02.2025

Генераторы и тепловые пушки направили из Орла в подразделение штурмовиков

Генераторы, тепловые пушки, инструменты, электрическое оборудование, рулонный утеплитель, аккумуляторы, термобелье, теплые вещи и продукты питания направили... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T13:12:00+03:00

2025-02-21T13:12:00+03:00

2025-02-21T13:12:00+03:00

надежные люди

орел

донецк

единая россия

воздушно-десантные войска россии

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ТУЛА, 21 фев – РИА Новости. Генераторы, тепловые пушки, инструменты, электрическое оборудование, рулонный утеплитель, аккумуляторы, термобелье, теплые вещи и продукты питания направили члены орловского регионального отделения "Единой России" в подразделение штурмовиков, сообщила пресс-служба партии. "Гуманитарный груз из Орла отправлен подразделению штурмовиков. В него вошли генераторы, тепловые пушки, инструменты, электрическое оборудование, рулонный утеплитель, аккумуляторы, термобелье и теплые вещи, продукты питания, а также письма от школьников с поздравлениями к Дню защитника Отечества", - говорится в сообщении. Уточняется, что еще одну машину с гуманитарным грузом направят бойцам подразделения разведки ВДВ в Донецк.

https://ria.ru/20250203/meropriyatiya-1997186690.html

орел

донецк

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

орел, донецк, единая россия, воздушно-десантные войска россии