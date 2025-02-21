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Генераторы и тепловые пушки направили из Орла в подразделение штурмовиков - РИА Новости, 21.02.2025
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Надежные люди
 
13:12 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/pomosch-2000776529.html
Генераторы и тепловые пушки направили из Орла в подразделение штурмовиков
Генераторы и тепловые пушки направили из Орла в подразделение штурмовиков - РИА Новости, 21.02.2025
Генераторы и тепловые пушки направили из Орла в подразделение штурмовиков
Генераторы, тепловые пушки, инструменты, электрическое оборудование, рулонный утеплитель, аккумуляторы, термобелье, теплые вещи и продукты питания направили... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T13:12:00+03:00
2025-02-21T13:12:00+03:00
надежные люди
орел
донецк
единая россия
воздушно-десантные войска россии
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ТУЛА, 21 фев – РИА Новости. Генераторы, тепловые пушки, инструменты, электрическое оборудование, рулонный утеплитель, аккумуляторы, термобелье, теплые вещи и продукты питания направили члены орловского регионального отделения "Единой России" в подразделение штурмовиков, сообщила пресс-служба партии. "Гуманитарный груз из Орла отправлен подразделению штурмовиков. В него вошли генераторы, тепловые пушки, инструменты, электрическое оборудование, рулонный утеплитель, аккумуляторы, термобелье и теплые вещи, продукты питания, а также письма от школьников с поздравлениями к Дню защитника Отечества", - говорится в сообщении. Уточняется, что еще одну машину с гуманитарным грузом направят бойцам подразделения разведки ВДВ в Донецк.
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орел, донецк, единая россия, воздушно-десантные войска россии
Надежные люди, Орел, Донецк, Единая Россия, Воздушно-десантные войска России
Генераторы и тепловые пушки направили из Орла в подразделение штурмовиков

ЕР направила гуманитарный груз в подразделение штурмовиков из Орла

© Фото : Пресс-служба Орловского регионального отделения "Единой России"Генераторы и тепловые пушки направили из Орла в подразделение штурмовиков
Генераторы и тепловые пушки направили из Орла в подразделение штурмовиков - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© Фото : Пресс-служба Орловского регионального отделения "Единой России"
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ТУЛА, 21 фев – РИА Новости. Генераторы, тепловые пушки, инструменты, электрическое оборудование, рулонный утеплитель, аккумуляторы, термобелье, теплые вещи и продукты питания направили члены орловского регионального отделения "Единой России" в подразделение штурмовиков, сообщила пресс-служба партии.
"Гуманитарный груз из Орла отправлен подразделению штурмовиков. В него вошли генераторы, тепловые пушки, инструменты, электрическое оборудование, рулонный утеплитель, аккумуляторы, термобелье и теплые вещи, продукты питания, а также письма от школьников с поздравлениями к Дню защитника Отечества", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что еще одну машину с гуманитарным грузом направят бойцам подразделения разведки ВДВ в Донецк.
 
Надежные людиОрелДонецкЕдиная РоссияВоздушно-десантные войска России
 
 
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