https://ria.ru/20250221/politika-2000691185.html

Фундамент дружбы России и Китая нерушим, заявил Ван И

Фундамент дружбы России и Китая нерушим, заявил Ван И - РИА Новости, 21.02.2025

Фундамент дружбы России и Китая нерушим, заявил Ван И

Фундамент дружбы России и Китая нерушим вне зависимости от изменения ситуации, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с министром иностранных дел... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T06:06:00+03:00

2025-02-21T06:06:00+03:00

2025-02-21T06:06:00+03:00

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ПЕКИН, 21 фев – РИА Новости. Фундамент дружбы России и Китая нерушим вне зависимости от изменения ситуации, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Ван И и Лавров 20 февраля провели встречу на полях заседания министров иностранных дел государств "Большой двадцатки" в Йоханнесбурге. "Китай и Россия являются основными странами-победительницами во Второй мировой войне и постоянными членами СБ ООН, они разделяют важную ответственность по защите итогов Второй мировой войны и поддержанию послевоенного миропорядка", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР. Дипломат подчеркнул, что "вне зависимости от изменения ситуации, фундамент китайско-российской дружбы нерушим". "Китай готов работать с Россией для неуклонной реализации важного консенсуса, достигнутого лидерами двух государств, и содействовать развитию китайско-российских отношений в новом году", - добавил он.

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, китай, йоханнесбург, ван и (политик), сергей лавров, оон