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Фундамент дружбы России и Китая нерушим, заявил Ван И
Фундамент дружбы России и Китая нерушим, заявил Ван И - РИА Новости, 21.02.2025
Фундамент дружбы России и Китая нерушим, заявил Ван И
Фундамент дружбы России и Китая нерушим вне зависимости от изменения ситуации, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с министром иностранных дел... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T06:06:00+03:00
2025-02-21T06:06:00+03:00
2025-02-21T06:06:00+03:00
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ПЕКИН, 21 фев – РИА Новости. Фундамент дружбы России и Китая нерушим вне зависимости от изменения ситуации, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Ван И и Лавров 20 февраля провели встречу на полях заседания министров иностранных дел государств "Большой двадцатки" в Йоханнесбурге. "Китай и Россия являются основными странами-победительницами во Второй мировой войне и постоянными членами СБ ООН, они разделяют важную ответственность по защите итогов Второй мировой войны и поддержанию послевоенного миропорядка", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР. Дипломат подчеркнул, что "вне зависимости от изменения ситуации, фундамент китайско-российской дружбы нерушим". "Китай готов работать с Россией для неуклонной реализации важного консенсуса, достигнутого лидерами двух государств, и содействовать развитию китайско-российских отношений в новом году", - добавил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Фундамент дружбы России и Китая нерушим, заявил Ван И
Ван И: фундамент дружбы с Россией нерушим вне зависимости от ситуации