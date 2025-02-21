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Фундамент дружбы России и Китая нерушим, заявил Ван И - РИА Новости, 21.02.2025
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06:06 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/politika-2000691185.html
Фундамент дружбы России и Китая нерушим, заявил Ван И
Фундамент дружбы России и Китая нерушим, заявил Ван И - РИА Новости, 21.02.2025
Фундамент дружбы России и Китая нерушим, заявил Ван И
Фундамент дружбы России и Китая нерушим вне зависимости от изменения ситуации, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с министром иностранных дел... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T06:06:00+03:00
2025-02-21T06:06:00+03:00
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ПЕКИН, 21 фев – РИА Новости. Фундамент дружбы России и Китая нерушим вне зависимости от изменения ситуации, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Ван И и Лавров 20 февраля провели встречу на полях заседания министров иностранных дел государств "Большой двадцатки" в Йоханнесбурге. "Китай и Россия являются основными странами-победительницами во Второй мировой войне и постоянными членами СБ ООН, они разделяют важную ответственность по защите итогов Второй мировой войны и поддержанию послевоенного миропорядка", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР. Дипломат подчеркнул, что "вне зависимости от изменения ситуации, фундамент китайско-российской дружбы нерушим". "Китай готов работать с Россией для неуклонной реализации важного консенсуса, достигнутого лидерами двух государств, и содействовать развитию китайско-российских отношений в новом году", - добавил он.
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в мире, россия, китай, йоханнесбург, ван и (политик), сергей лавров, оон
В мире, Россия, Китай, Йоханнесбург, Ван И (политик), Сергей Лавров, ООН
Фундамент дружбы России и Китая нерушим, заявил Ван И

Ван И: фундамент дружбы с Россией нерушим вне зависимости от ситуации

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел КНР Ван И
Министр иностранных дел КНР Ван И - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр иностранных дел КНР Ван И. Архивное фото
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ПЕКИН, 21 фев – РИА Новости. Фундамент дружбы России и Китая нерушим вне зависимости от изменения ситуации, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
Ван И и Лавров 20 февраля провели встречу на полях заседания министров иностранных дел государств "Большой двадцатки" в Йоханнесбурге.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Трамп хочет договориться с Россией и Китаем о снижении эскалации
14 февраля, 03:13
"Китай и Россия являются основными странами-победительницами во Второй мировой войне и постоянными членами СБ ООН, они разделяют важную ответственность по защите итогов Второй мировой войны и поддержанию послевоенного миропорядка", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
Дипломат подчеркнул, что "вне зависимости от изменения ситуации, фундамент китайско-российской дружбы нерушим".
"Китай готов работать с Россией для неуклонной реализации важного консенсуса, достигнутого лидерами двух государств, и содействовать развитию китайско-российских отношений в новом году", - добавил он.
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14 февраля, 00:36
 
В миреРоссияКитайЙоханнесбургВан И (политик)Сергей ЛавровООН
 
 
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