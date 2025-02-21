https://ria.ru/20250221/podmoskove-2000895933.html

Более 30 объектов соцобслуживания отремонтируют в Подмосковье в 2025 году

Более 30 объектов соцобслуживания отремонтируют в Подмосковье в 2025 году - РИА Новости, 21.02.2025

Более 30 объектов соцобслуживания отремонтируют в Подмосковье в 2025 году

Свыше 30 объектов социального обслуживания и реабилитации отремонтируют в Московской области в 2025 году, сообщает пресс-служба губернатора и правительства... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T19:01:00+03:00

2025-02-21T19:01:00+03:00

2025-02-21T19:01:00+03:00

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Свыше 30 объектов социального обслуживания и реабилитации отремонтируют в Московской области в 2025 году, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Уточняется, что в рамках национального проекта "Семья" объекты социального обслуживания и реабилитации оснастят новым оборудованием, мебелью и бытовой техникой. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, на капитальный ремонт из областного бюджета выделено свыше 1,5 миллиардов рублей, а на оснащение – около 375 миллионов рублей. "Мы стараемся уделять особое внимание сфере социального обслуживания и создавать комфортные условия для тех, кому необходима забота и поддержка. В 2023 году капитально отремонтировали 27 учреждений, в 2024 – 30, в этом году планируем сделать еще 33", – приводит пресс-служба слова главы региона. Воробьев добавил, что в Подмосковье ежегодно проходят реабилитацию более 200 тысяч жителей. Это и старшее поколение, и дети, и люди с ограниченными возможностями здоровья, и участники СВО, получившие ранения на передовой. "Задача – сделать так, чтобы в учреждениях социального обслуживания и реабилитации было уютно, как дома, имелось все необходимое для оказания специализированной помощи", – сказал губернатор. Так, в Орехово-Зуеве в 2025 году завершат второй этап капитального ремонта Доброго дома, в котором живут более 730 человек. Работы пройдут в спальном корпусе №3 на улице Окрайная. В порядок приведут системы электроснабжения, трубы, батареи, пожарную сигнализацию, установят пандусы. Также капремонт запланировал в Добрых домах в Одинцове и в Шатуре. В Реутове завершается масштабная модернизация комплексного центра социального обслуживания и реабилитации "Балашихинский". После завершения всех работ здание полностью преобразится, а посетителям станут доступны соляная пещера, гостиная с камином, обновленные бассейн и залы для занятий с детьми. Помимо этого, для учреждений социального обслуживания и реабилитации в 2025 году приобретут свыше 14 тысяч единиц оборудования.

https://ria.ru/20250221/podmoskove-2000866671.html

https://ria.ru/20250221/mintrans-2000777987.html

московская область (подмосковье)

орехово-зуево

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), орехово-зуево, шатура, андрей воробьев