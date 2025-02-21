https://ria.ru/20250221/podmoskove-2000895933.html
Более 30 объектов соцобслуживания отремонтируют в Подмосковье в 2025 году
Более 30 объектов соцобслуживания отремонтируют в Подмосковье в 2025 году - РИА Новости, 21.02.2025
Более 30 объектов соцобслуживания отремонтируют в Подмосковье в 2025 году
Свыше 30 объектов социального обслуживания и реабилитации отремонтируют в Московской области в 2025 году, сообщает пресс-служба губернатора и правительства... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T19:01:00+03:00
2025-02-21T19:01:00+03:00
2025-02-21T19:01:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
орехово-зуево
шатура
андрей воробьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000895224_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6b9c8f13a45178419030084d5bcc5f8e.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Свыше 30 объектов социального обслуживания и реабилитации отремонтируют в Московской области в 2025 году, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Уточняется, что в рамках национального проекта "Семья" объекты социального обслуживания и реабилитации оснастят новым оборудованием, мебелью и бытовой техникой. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, на капитальный ремонт из областного бюджета выделено свыше 1,5 миллиардов рублей, а на оснащение – около 375 миллионов рублей. "Мы стараемся уделять особое внимание сфере социального обслуживания и создавать комфортные условия для тех, кому необходима забота и поддержка. В 2023 году капитально отремонтировали 27 учреждений, в 2024 – 30, в этом году планируем сделать еще 33", – приводит пресс-служба слова главы региона. Воробьев добавил, что в Подмосковье ежегодно проходят реабилитацию более 200 тысяч жителей. Это и старшее поколение, и дети, и люди с ограниченными возможностями здоровья, и участники СВО, получившие ранения на передовой. "Задача – сделать так, чтобы в учреждениях социального обслуживания и реабилитации было уютно, как дома, имелось все необходимое для оказания специализированной помощи", – сказал губернатор. Так, в Орехово-Зуеве в 2025 году завершат второй этап капитального ремонта Доброго дома, в котором живут более 730 человек. Работы пройдут в спальном корпусе №3 на улице Окрайная. В порядок приведут системы электроснабжения, трубы, батареи, пожарную сигнализацию, установят пандусы. Также капремонт запланировал в Добрых домах в Одинцове и в Шатуре. В Реутове завершается масштабная модернизация комплексного центра социального обслуживания и реабилитации "Балашихинский". После завершения всех работ здание полностью преобразится, а посетителям станут доступны соляная пещера, гостиная с камином, обновленные бассейн и залы для занятий с детьми. Помимо этого, для учреждений социального обслуживания и реабилитации в 2025 году приобретут свыше 14 тысяч единиц оборудования.
https://ria.ru/20250221/podmoskove-2000866671.html
https://ria.ru/20250221/mintrans-2000777987.html
московская область (подмосковье)
орехово-зуево
шатура
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000895224_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_6f6b35ecd642400aed1b31cede81108d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), орехово-зуево, шатура, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Орехово-Зуево, Шатура, Андрей Воробьев
Более 30 объектов соцобслуживания отремонтируют в Подмосковье в 2025 году
Свыше 30 объектов соцобслуживания отремонтируют в Московской области в 2025 году
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Свыше 30 объектов социального обслуживания и реабилитации отремонтируют в Московской области в 2025 году, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Уточняется, что в рамках национального проекта "Семья" объекты социального обслуживания и реабилитации оснастят новым оборудованием, мебелью и бытовой техникой. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева
, на капитальный ремонт из областного бюджета выделено свыше 1,5 миллиардов рублей, а на оснащение – около 375 миллионов рублей.
"Мы стараемся уделять особое внимание сфере социального обслуживания и создавать комфортные условия для тех, кому необходима забота и поддержка. В 2023 году капитально отремонтировали 27 учреждений, в 2024 – 30, в этом году планируем сделать еще 33", – приводит пресс-служба слова главы региона.
Воробьев добавил, что в Подмосковье ежегодно проходят реабилитацию более 200 тысяч жителей. Это и старшее поколение, и дети, и люди с ограниченными возможностями здоровья, и участники СВО, получившие ранения на передовой.
"Задача – сделать так, чтобы в учреждениях социального обслуживания и реабилитации было уютно, как дома, имелось все необходимое для оказания специализированной помощи", – сказал губернатор.
Так, в Орехово-Зуеве
в 2025 году завершат второй этап капитального ремонта Доброго дома, в котором живут более 730 человек. Работы пройдут в спальном корпусе №3 на улице Окрайная. В порядок приведут системы электроснабжения, трубы, батареи, пожарную сигнализацию, установят пандусы. Также капремонт запланировал в Добрых домах в Одинцове и в Шатуре
. В Реутове
завершается масштабная модернизация комплексного центра социального обслуживания и реабилитации "Балашихинский". После завершения всех работ здание полностью преобразится, а посетителям станут доступны соляная пещера, гостиная с камином, обновленные бассейн и залы для занятий с детьми.
Помимо этого, для учреждений социального обслуживания и реабилитации в 2025 году приобретут свыше 14 тысяч единиц оборудования.