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Кремль: промежуточных контактов до встречи Путина и Трампа ожидать не стоит - РИА Новости, 21.02.2025
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14:11 21.02.2025 (обновлено: 14:31 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/peskov-2000801561.html
Кремль: промежуточных контактов до встречи Путина и Трампа ожидать не стоит
Кремль: промежуточных контактов до встречи Путина и Трампа ожидать не стоит - РИА Новости, 21.02.2025
Кремль: промежуточных контактов до встречи Путина и Трампа ожидать не стоит
Промежуточных контактов президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа до их встречи ожидать не стоит, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 21.02.2025
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россия
сша
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
политика
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Промежуточных контактов президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа до их встречи ожидать не стоит, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нельзя", - сказал журналистам представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, можно ли ожидать промежуточных контактов на высшем уровне между Россией и США до встречи лидеров.
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россия, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, политика
Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Политика
Кремль: промежуточных контактов до встречи Путина и Трампа ожидать не стоит

Песков: промежуточных контактов до встречи Путина и Трампа ожидать не стоит

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Промежуточных контактов президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа до их встречи ожидать не стоит, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нельзя", - сказал журналистам представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, можно ли ожидать промежуточных контактов на высшем уровне между Россией и США до встречи лидеров.
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Путин шуткой отреагировал на оговорку журналиста о его встрече с Трампом
19 февраля, 18:40
 
РоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий ПесковПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеПолитика
 
 
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