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Кремль: промежуточных контактов до встречи Путина и Трампа ожидать не стоит

Кремль: промежуточных контактов до встречи Путина и Трампа ожидать не стоит - РИА Новости, 21.02.2025

Кремль: промежуточных контактов до встречи Путина и Трампа ожидать не стоит

Промежуточных контактов президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа до их встречи ожидать не стоит, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T14:11:00+03:00

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россия

сша

владимир путин

дональд трамп

дмитрий песков

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

политика

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Промежуточных контактов президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа до их встречи ожидать не стоит, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нельзя", - сказал журналистам представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, можно ли ожидать промежуточных контактов на высшем уровне между Россией и США до встречи лидеров.

https://ria.ru/20250219/putin-2000378969.html

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россия, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, политика