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Кремль: промежуточных контактов до встречи Путина и Трампа ожидать не стоит
Кремль: промежуточных контактов до встречи Путина и Трампа ожидать не стоит - РИА Новости, 21.02.2025
Кремль: промежуточных контактов до встречи Путина и Трампа ожидать не стоит
Промежуточных контактов президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа до их встречи ожидать не стоит, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T14:11:00+03:00
2025-02-21T14:11:00+03:00
2025-02-21T14:31:00+03:00
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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
политика
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Промежуточных контактов президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа до их встречи ожидать не стоит, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нельзя", - сказал журналистам представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, можно ли ожидать промежуточных контактов на высшем уровне между Россией и США до встречи лидеров.
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Кремль: промежуточных контактов до встречи Путина и Трампа ожидать не стоит
Песков: промежуточных контактов до встречи Путина и Трампа ожидать не стоит