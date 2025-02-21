https://ria.ru/20250221/peskov-2000763670.html

Песков заявил, что Путин остается открытым к мирным переговорам по Украине

Песков заявил, что Путин остается открытым к мирным переговорам по Украине - РИА Новости, 21.02.2025

Песков заявил, что Путин остается открытым к мирным переговорам по Украине

Президент России Владимир Путин остается открытым для урегулирования украинского вопроса через мирные переговоры, заявил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T12:42:00+03:00

2025-02-21T12:42:00+03:00

2025-02-21T12:51:00+03:00

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин остается открытым для урегулирования украинского вопроса через мирные переговоры, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент Путин остается открытым для урегулирования вокруг Украины посредством мирных переговоров. Мы имеем наши цели, связанные с нашей национальной безопасностью, с нашими национальными интересами. И мы готовы достигать этих целей посредством мирных переговоров", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250221/peskov-2000764132.html

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украина, дмитрий песков, владимир путин, россия, политика