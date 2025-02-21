В Италии пришли к шокирующему выводу после переговоров России и США

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AD: переговоры России и США в Эр-Рияде говорят о смерти коллективного Запада
© AP Photo / Evelyn HocksteinРоссийско-американские переговоры в Эр-Рияде
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Переговоры российской и американской делегаций в Саудовской Аравии свидетельствуют о крахе концепции коллективного Запада, пишет L'AntiDiplomatico.
"Если раньше Вашингтон сначала достигал соглашений со своими союзниками, а затем выносил ранее согласованные условия на стол переговоров, то теперь, с приходом администрации Трампа, все, похоже, перевернулось с ног на голову: Вашингтон напрямую общается с великими державами (в данном случае с Россией), не консультируясь ни с кем, а затем призывает бывшие страны-союзники безоговорочно принять то, что было согласовано. Концепцию коллективного Запада можно считать мертвой!" — говорится в публикации.
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Издание также обратило внимание на символизм выбора места для переговоров — за пределами Европы, которое представляет собой послание для континента о снижении значимости его роли в международных делах.
Восемнадцатого февраля в столице Саудовской Аравии состоялись российско-американские переговоры высокого уровня, они продлились четыре с половиной часа. С российской стороны в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
По итогам встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине. Президент Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.