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В Италии пришли к шокирующему выводу после переговоров России и США - РИА Новости, 21.02.2025
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21:31 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/peregovory-2000918701.html
В Италии пришли к шокирующему выводу после переговоров России и США
В Италии пришли к шокирующему выводу после переговоров России и США - РИА Новости, 21.02.2025
В Италии пришли к шокирующему выводу после переговоров России и США
Переговоры российской и американской делегаций в Саудовской Аравии свидетельствуют о крахе концепции коллективного Запада, пишет L'AntiDiplomatico. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T21:31:00+03:00
2025-02-21T21:31:00+03:00
в мире
россия
саудовская аравия
европа
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Переговоры российской и американской делегаций в Саудовской Аравии свидетельствуют о крахе концепции коллективного Запада, пишет L'AntiDiplomatico."Если раньше Вашингтон сначала достигал соглашений со своими союзниками, а затем выносил ранее согласованные условия на стол переговоров, то теперь, с приходом администрации Трампа, все, похоже, перевернулось с ног на голову: Вашингтон напрямую общается с великими державами (в данном случае с Россией), не консультируясь ни с кем, а затем призывает бывшие страны-союзники безоговорочно принять то, что было согласовано. Концепцию коллективного Запада можно считать мертвой!" — говорится в публикации.Издание также обратило внимание на символизм выбора места для переговоров — за пределами Европы, которое представляет собой послание для континента о снижении значимости его роли в международных делах.Восемнадцатого февраля в столице Саудовской Аравии состоялись российско-американские переговоры высокого уровня, они продлились четыре с половиной часа. С российской стороны в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.По итогам встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине. Президент Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.
https://ria.ru/20250221/evropa-2000887437.html
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в мире, россия, саудовская аравия, европа, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
В мире, Россия, Саудовская Аравия, Европа, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
В Италии пришли к шокирующему выводу после переговоров России и США

AD: переговоры России и США в Эр-Рияде говорят о смерти коллективного Запада

© AP Photo / Evelyn HocksteinРоссийско-американские переговоры в Эр-Рияде
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Переговоры российской и американской делегаций в Саудовской Аравии свидетельствуют о крахе концепции коллективного Запада, пишет L'AntiDiplomatico.
"Если раньше Вашингтон сначала достигал соглашений со своими союзниками, а затем выносил ранее согласованные условия на стол переговоров, то теперь, с приходом администрации Трампа, все, похоже, перевернулось с ног на голову: Вашингтон напрямую общается с великими державами (в данном случае с Россией), не консультируясь ни с кем, а затем призывает бывшие страны-союзники безоговорочно принять то, что было согласовано. Концепцию коллективного Запада можно считать мертвой!" — говорится в публикации.
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Издание также обратило внимание на символизм выбора места для переговоров — за пределами Европы, которое представляет собой послание для континента о снижении значимости его роли в международных делах.
Восемнадцатого февраля в столице Саудовской Аравии состоялись российско-американские переговоры высокого уровня, они продлились четыре с половиной часа. С российской стороны в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
По итогам встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине. Президент Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.
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В миреРоссияСаудовская АравияЕвропаПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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