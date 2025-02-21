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Овчинский: в 2024 году в Москве снесли более 215 домов по реновации

Овчинский: в 2024 году в Москве снесли более 215 домов по реновации - РИА Новости, 21.02.2025

Овчинский: в 2024 году в Москве снесли более 215 домов по реновации

В прошлом году в Москве в рамках программы реновации были демонтированы 216 домов, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T09:00:00+03:00

2025-02-21T09:00:00+03:00

2025-02-21T09:00:00+03:00

москва

департамент градостроительной политики г. москвы

владислав овчинский

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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. В прошлом году в Москве в рамках программы реновации были демонтированы 216 домов, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.По его словам, за все время реализации программы в Москве демонтировали более 560 старых домов."В 2024 году город демонтировал 216 старых домов по программе реновации. Наибольшее количество демонтированных зданий насчитывается на юго-востоке столицы – 42", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.В Новомосковском административном округе снесли 28 домов, в Восточном административном округе – 25 домов. В итоге на их месте возвели 36 новых жилых объектов, а еще около 105 пока строятся, добавил министр.Программа реновации действует в Москве с 2017 года. Она подразумевает расселение более 5 тысяч домов. На их месте строят новые здания с просторными квартирами. На первых этажах ЖК размещают социальные и коммерческие объекты.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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москва, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский