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Овчинский: в 2024 году в Москве снесли более 215 домов по реновации
Овчинский: в 2024 году в Москве снесли более 215 домов по реновации - РИА Новости, 21.02.2025
Овчинский: в 2024 году в Москве снесли более 215 домов по реновации
В прошлом году в Москве в рамках программы реновации были демонтированы 216 домов, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T09:00:00+03:00
2025-02-21T09:00:00+03:00
2025-02-21T09:00:00+03:00
москва
департамент градостроительной политики г. москвы
владислав овчинский
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. В прошлом году в Москве в рамках программы реновации были демонтированы 216 домов, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.По его словам, за все время реализации программы в Москве демонтировали более 560 старых домов."В 2024 году город демонтировал 216 старых домов по программе реновации. Наибольшее количество демонтированных зданий насчитывается на юго-востоке столицы – 42", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.В Новомосковском административном округе снесли 28 домов, в Восточном административном округе – 25 домов. В итоге на их месте возвели 36 новых жилых объектов, а еще около 105 пока строятся, добавил министр.Программа реновации действует в Москве с 2017 года. Она подразумевает расселение более 5 тысяч домов. На их месте строят новые здания с просторными квартирами. На первых этажах ЖК размещают социальные и коммерческие объекты.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский
Москва, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Владислав Овчинский
Овчинский: в 2024 году в Москве снесли более 215 домов по реновации
Овчинский: в 2024 году в Москве снесли 216 домов в рамках реновации
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. В прошлом году в Москве в рамках программы реновации были демонтированы 216 домов, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
По его словам, за все время реализации программы в Москве демонтировали более 560 старых домов.
«
"В 2024 году город демонтировал 216 старых домов по программе реновации. Наибольшее количество демонтированных зданий насчитывается на юго-востоке столицы – 42", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.
В Новомосковском административном округе снесли 28 домов, в Восточном административном округе – 25 домов. В итоге на их месте возвели 36 новых жилых объектов, а еще около 105 пока строятся, добавил министр.
Программа реновации действует в Москве с 2017 года. Она подразумевает расселение более 5 тысяч домов. На их месте строят новые здания с просторными квартирами. На первых этажах ЖК размещают социальные и коммерческие объекты.