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Овчинский: в Таганском районе завершают строительство офиса "Stone Курская"
Овчинский: в Таганском районе завершают строительство офиса "Stone Курская" - РИА Новости, 21.02.2025
Овчинский: в Таганском районе завершают строительство офиса "Stone Курская"
В Москве завершили основные этапы строительства офисного здания "Stone Курская", рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T11:00:00+03:00
2025-02-21T11:00:00+03:00
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департамент градостроительной политики г. москвы
градостроительный комплекс москвы
владислав овчинский
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. В Москве завершили основные этапы строительства офисного здания "Stone Курская", рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Объект находится в Костомаровском переулке в Таганском районе, недалеко от кольцевой и радиальной станций метро "Курская" и станции "Чкаловская"."Центральный вход в 10-этажное здание предусмотрен со стороны Костомаровского переулка, а первый этаж, расположенный ниже уровня основного объема, формирует уютную прогулочную анфиладу. Объект с двумя подземными уровнями общей площадью порядка 16 тысяч квадратных метров оборудован современными инженерными системами, включая круглогодичную систему центрального кондиционирования, приточно-вытяжную вентиляцию с функцией охлаждения и подогрева, а также возможностью естественного проветривания", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.Снаружи здание облицовано натуральным камнем светлого оттенка, по периметру установлены панорамные стекла, площадь которых увеличивается на верхних этажах.По словам министра, основные этапы работы завершены, сейчас строители проводят пуско-наладочные работы.В построенном здании смогут работать около 1,5 тысячи человек.По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в столице большое внимание уделяют качеству деловой инфраструктуры.
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РИА Новости
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департамент градостроительной политики г. москвы, градостроительный комплекс москвы, владислав овчинский, москва
Департамент градостроительной политики г. Москвы, Градостроительный комплекс Москвы, Владислав Овчинский, Москва
Овчинский: в Таганском районе завершают строительство офиса "Stone Курская"
Овчинский: рядом со станцией "Курская" заканчивают строительство офисного здания
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. В Москве завершили основные этапы строительства офисного здания "Stone Курская", рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Объект находится в Костомаровском переулке в Таганском районе, недалеко от кольцевой и радиальной станций метро "Курская" и станции "Чкаловская".
"Центральный вход в 10-этажное здание предусмотрен со стороны Костомаровского переулка, а первый этаж, расположенный ниже уровня основного объема, формирует уютную прогулочную анфиладу. Объект с двумя подземными уровнями общей площадью порядка 16 тысяч квадратных метров оборудован современными инженерными системами, включая круглогодичную систему центрального кондиционирования, приточно-вытяжную вентиляцию с функцией охлаждения и подогрева, а также возможностью естественного проветривания", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.
Снаружи здание облицовано натуральным камнем светлого оттенка, по периметру установлены панорамные стекла, площадь которых увеличивается на верхних этажах.
По словам министра, основные этапы работы завершены, сейчас строители проводят пуско-наладочные работы.
В построенном здании смогут работать около 1,5 тысячи человек.
По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в столице большое внимание уделяют качеству деловой инфраструктуры.