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Овчинский: в Таганском районе завершают строительство офиса "Stone Курская"

Овчинский: в Таганском районе завершают строительство офиса "Stone Курская" - РИА Новости, 21.02.2025

Овчинский: в Таганском районе завершают строительство офиса "Stone Курская"

В Москве завершили основные этапы строительства офисного здания "Stone Курская", рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T11:00:00+03:00

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2025-02-21T11:00:00+03:00

департамент градостроительной политики г. москвы

градостроительный комплекс москвы

владислав овчинский

москва

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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. В Москве завершили основные этапы строительства офисного здания "Stone Курская", рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Объект находится в Костомаровском переулке в Таганском районе, недалеко от кольцевой и радиальной станций метро "Курская" и станции "Чкаловская"."Центральный вход в 10-этажное здание предусмотрен со стороны Костомаровского переулка, а первый этаж, расположенный ниже уровня основного объема, формирует уютную прогулочную анфиладу. Объект с двумя подземными уровнями общей площадью порядка 16 тысяч квадратных метров оборудован современными инженерными системами, включая круглогодичную систему центрального кондиционирования, приточно-вытяжную вентиляцию с функцией охлаждения и подогрева, а также возможностью естественного проветривания", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.Снаружи здание облицовано натуральным камнем светлого оттенка, по периметру установлены панорамные стекла, площадь которых увеличивается на верхних этажах.По словам министра, основные этапы работы завершены, сейчас строители проводят пуско-наладочные работы.В построенном здании смогут работать около 1,5 тысячи человек.По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в столице большое внимание уделяют качеству деловой инфраструктуры.

москва

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департамент градостроительной политики г. москвы, градостроительный комплекс москвы, владислав овчинский, москва