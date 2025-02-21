Рейтинг@Mail.ru
Киев продолжает получать западное оружие, заявил Рогов - РИА Новости, 21.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:39 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/oruzhie-2000827487.html
Киев продолжает получать западное оружие, заявил Рогов
Киев продолжает получать западное оружие, заявил Рогов - РИА Новости, 21.02.2025
Киев продолжает получать западное оружие, заявил Рогов
Поставки западного вооружения на Украину продолжаются, хотя темпы за последнее время несколько замедлились, заявил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T15:39:00+03:00
2025-02-21T15:39:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
владимир рогов
сергей лавров
нато
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972918289_0:62:2701:1581_1920x0_80_0_0_3c27b3c9412f29a2351c47f8d63aad0e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Поставки западного вооружения на Украину продолжаются, хотя темпы за последнее время несколько замедлились, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Согласно поступающей оперативной информации, поставка западного вооружения на постукраинское пространство, подконтрольное режиму (Владимира) Зеленского, продолжаются", - сказал Рогов. По его словам, вооружение доставляется в польский город Жешув, который стал логистическим хабом, а затем его переправляют на Украину. "С каких стран поступает вооружение, информация уточняется. При этом можно отметить, что в сравнении с прошлым годом эти темпы несколько замедлились", - отметил Рогов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250217/tramp-1999735663.html
https://ria.ru/20250122/vsu-1994938160.html
украина
россия
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972918289_87:0:2487:1800_1920x0_80_0_0_15296c25e466a18075f3377831e64d83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, владимир рогов, сергей лавров, нато, киев
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Рогов, Сергей Лавров, НАТО, Киев
Киев продолжает получать западное оружие, заявил Рогов

Член ОП Рогов: поставки западного вооружения на Украину продолжаются

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военный. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Поставки западного вооружения на Украину продолжаются, хотя темпы за последнее время несколько замедлились, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«
"Согласно поступающей оперативной информации, поставка западного вооружения на постукраинское пространство, подконтрольное режиму (Владимира) Зеленского, продолжаются", - сказал Рогов.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Трамп не будет запрещать Европе покупать оружие для Украины
17 февраля, 01:57
По его словам, вооружение доставляется в польский город Жешув, который стал логистическим хабом, а затем его переправляют на Украину.
«
"С каких стран поступает вооружение, информация уточняется. При этом можно отметить, что в сравнении с прошлым годом эти темпы несколько замедлились", - отметил Рогов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Самолет ВВС США с военной техникой в аэропорту Жешува - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
ВСУ получили новую партию американского оружия через Польшу, заявил Рогов
22 января, 11:02
 
В миреУкраинаРоссияСШАВладимир РоговСергей ЛавровНАТОКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала