Киев продолжает получать западное оружие, заявил Рогов
Член ОП Рогов: поставки западного вооружения на Украину продолжаются
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военный
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военный. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Поставки западного вооружения на Украину продолжаются, хотя темпы за последнее время несколько замедлились, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
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"Согласно поступающей оперативной информации, поставка западного вооружения на постукраинское пространство, подконтрольное режиму (Владимира) Зеленского, продолжаются", - сказал Рогов.
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По его словам, вооружение доставляется в польский город Жешув, который стал логистическим хабом, а затем его переправляют на Украину.
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"С каких стран поступает вооружение, информация уточняется. При этом можно отметить, что в сравнении с прошлым годом эти темпы несколько замедлились", - отметил Рогов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.