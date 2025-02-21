https://ria.ru/20250221/odessa-2000698546.html
В Одессе уничтожили здание, где делали камуфляжные сети, заявили в подполье
В Одессе уничтожили здание, где делали камуфляжные сети, заявили в подполье - РИА Новости, 21.02.2025
В Одессе уничтожили здание, где делали камуфляжные сети, заявили в подполье
Удар нанесен по зданию в Одессе на юге Украины, где изготавливают камуфляжные сетки для ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T07:52:00+03:00
2025-02-21T07:52:00+03:00
2025-02-21T07:52:00+03:00
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ДОНЕЦК, 21 фев – РИА Новости. Удар нанесен по зданию в Одессе на юге Украины, где изготавливают камуфляжные сетки для ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "В результате одного из взрывов, вызванных БПЛА, в Одессе было успешно уничтожено здание, в котором изготавливали камуфляжные сетки для ВСУ", - сказал Лебедев. Украинский телеканал ТСН в пятницу утром сообщал о взрывах в населенном пункте Затока Одесской области на фоне воздушной тревоги.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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В Одессе уничтожили здание, где делали камуфляжные сети, заявили в подполье
Лебедев: в Одессе уничтожили здание, где изготавливают камуфляжные сети для ВСУ