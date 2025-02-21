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В Одессе уничтожили здание, где делали камуфляжные сети, заявили в подполье - РИА Новости, 21.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:52 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/odessa-2000698546.html
В Одессе уничтожили здание, где делали камуфляжные сети, заявили в подполье
В Одессе уничтожили здание, где делали камуфляжные сети, заявили в подполье - РИА Новости, 21.02.2025
В Одессе уничтожили здание, где делали камуфляжные сети, заявили в подполье
Удар нанесен по зданию в Одессе на юге Украины, где изготавливают камуфляжные сетки для ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T07:52:00+03:00
2025-02-21T07:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
украина
одесская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 21 фев – РИА Новости. Удар нанесен по зданию в Одессе на юге Украины, где изготавливают камуфляжные сетки для ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "В результате одного из взрывов, вызванных БПЛА, в Одессе было успешно уничтожено здание, в котором изготавливали камуфляжные сетки для ВСУ", - сказал Лебедев. Украинский телеканал ТСН в пятницу утром сообщал о взрывах в населенном пункте Затока Одесской области на фоне воздушной тревоги.
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в мире, одесса, украина, одесская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Украина, Одесская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
В Одессе уничтожили здание, где делали камуфляжные сети, заявили в подполье

Лебедев: в Одессе уничтожили здание, где изготавливают камуфляжные сети для ВСУ

© Минобороны РоссииШтурмовики Су-25 наносит удар по подразделениям ВСУ
Штурмовики Су-25 наносит удар по подразделениям ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© Минобороны России
Штурмовики Су-25 наносит удар по подразделениям ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 фев – РИА Новости. Удар нанесен по зданию в Одессе на юге Украины, где изготавливают камуфляжные сетки для ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
"В результате одного из взрывов, вызванных БПЛА, в Одессе было успешно уничтожено здание, в котором изготавливали камуфляжные сетки для ВСУ", - сказал Лебедев.
Украинский телеканал ТСН в пятницу утром сообщал о взрывах в населенном пункте Затока Одесской области на фоне воздушной тревоги.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаУкраинаОдесская областьСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
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