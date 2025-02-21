https://ria.ru/20250221/odessa-2000698546.html

В Одессе уничтожили здание, где делали камуфляжные сети, заявили в подполье

В Одессе уничтожили здание, где делали камуфляжные сети, заявили в подполье - РИА Новости, 21.02.2025

В Одессе уничтожили здание, где делали камуфляжные сети, заявили в подполье

Удар нанесен по зданию в Одессе на юге Украины, где изготавливают камуфляжные сетки для ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T07:52:00+03:00

2025-02-21T07:52:00+03:00

2025-02-21T07:52:00+03:00

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ДОНЕЦК, 21 фев – РИА Новости. Удар нанесен по зданию в Одессе на юге Украины, где изготавливают камуфляжные сетки для ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "В результате одного из взрывов, вызванных БПЛА, в Одессе было успешно уничтожено здание, в котором изготавливали камуфляжные сетки для ВСУ", - сказал Лебедев. Украинский телеканал ТСН в пятницу утром сообщал о взрывах в населенном пункте Затока Одесской области на фоне воздушной тревоги.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, одесса, украина, одесская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины