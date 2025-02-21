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Российские войска освободили Новоселку и Новоочеретоватое
Российские войска освободили Новоселку и Новоочеретоватое - РИА Новости, 21.02.2025
Российские войска освободили Новоселку и Новоочеретоватое
Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенные пункты Новоселка и Новоочеретоватое в ДНР, следует из недельной сводки Минобороны РФ. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T13:04:00+03:00
2025-02-21T13:04:00+03:00
2025-02-21T14:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенные пункты Новоселка и Новоочеретоватое в ДНР, следует из недельной сводки Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили активное продвижение в глубину обороны противника, решительными действиями освободили населенные пункты Новоселка и Новоочеретоватое Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Российские войска освободили Новоселку и Новоочеретоватое
МО: ВС РФ освободили населенные пункты Новоселка и Новоочеретоватое в ДНР