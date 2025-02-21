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Российские войска освободили Новоселку и Новоочеретоватое

Российские войска освободили Новоселку и Новоочеретоватое - РИА Новости, 21.02.2025

Российские войска освободили Новоселку и Новоочеретоватое

Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенные пункты Новоселка и Новоочеретоватое в ДНР, следует из недельной сводки Минобороны РФ. РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T13:04:00+03:00

2025-02-21T13:04:00+03:00

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специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенные пункты Новоселка и Новоочеретоватое в ДНР, следует из недельной сводки Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили активное продвижение в глубину обороны противника, решительными действиями освободили населенные пункты Новоселка и Новоочеретоватое Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке.

донецкая народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность