Нетаньяху прибыл на палестинские территории после неудавшегося теракта
Нетаньяху распорядился увеличить присутствие военных на Западном берегу
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 фев - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в пятницу посетил лагерь беженцев Тулькарм на палестинских территориях, где заявил, что после неудавшихся терактов в автобусах под Тель-Авивом он отдал распоряжение увеличить присутствие военных на Западном берегу и начать оперативную деятельность против местных очагов терроризма.
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"За последний год мы активизировали свою деятельность - входим в опорные пункты террористов, сравниваем с землей целые улицы, используемые террористами, их дома. Мы ликвидируем террористов и их командиров. Мы проводим очень важную работу против желания ХАМАС и других террористических элементов причинить нам вред. Это желание все еще сохраняется. То, что мы увидели вчера – попытку осуществления череды массовых терактов – вещь крайне серьезная", - заявил Нетаньяху из лагеря Тулькарм, слова которого приводит пресс-служба офиса премьера.
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Нетаньяху подчеркнул, что в ответ на неудавшуюся попытку теракта, который приписывается радикалам с Западного берега, он отдал распоряжение увеличить воинский контингент на палестинских территориях и начать оперативную деятельность против очагов терроризма.
В четверг вечером в южных пригородах Тель-Авива на автобусных стоянках прогремели три взрыва в пустых автобусах. Представитель полиции Израиля майор Михаил Зингерман рассказал РИА Новости, что взрывы в пустых автобусах в пригородах Тель-Авива указывают на то, что планировался опаснейший террористический акт. В результате инцидентов никто не пострадал.