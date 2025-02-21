https://ria.ru/20250221/netanjahu-2000899667.html

Нетаньяху прибыл на палестинские территории после неудавшегося теракта

Нетаньяху прибыл на палестинские территории после неудавшегося теракта - РИА Новости, 21.02.2025

Нетаньяху прибыл на палестинские территории после неудавшегося теракта

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в пятницу посетил лагерь беженцев Тулькарм на палестинских территориях, где заявил, что после неудавшихся терактов в... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T19:13:00+03:00

2025-02-21T19:13:00+03:00

2025-02-21T19:13:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 фев - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в пятницу посетил лагерь беженцев Тулькарм на палестинских территориях, где заявил, что после неудавшихся терактов в автобусах под Тель-Авивом он отдал распоряжение увеличить присутствие военных на Западном берегу и начать оперативную деятельность против местных очагов терроризма. "За последний год мы активизировали свою деятельность - входим в опорные пункты террористов, сравниваем с землей целые улицы, используемые террористами, их дома. Мы ликвидируем террористов и их командиров. Мы проводим очень важную работу против желания ХАМАС и других террористических элементов причинить нам вред. Это желание все еще сохраняется. То, что мы увидели вчера – попытку осуществления череды массовых терактов – вещь крайне серьезная", - заявил Нетаньяху из лагеря Тулькарм, слова которого приводит пресс-служба офиса премьера. Нетаньяху подчеркнул, что в ответ на неудавшуюся попытку теракта, который приписывается радикалам с Западного берега, он отдал распоряжение увеличить воинский контингент на палестинских территориях и начать оперативную деятельность против очагов терроризма. В четверг вечером в южных пригородах Тель-Авива на автобусных стоянках прогремели три взрыва в пустых автобусах. Представитель полиции Израиля майор Михаил Зингерман рассказал РИА Новости, что взрывы в пустых автобусах в пригородах Тель-Авива указывают на то, что планировался опаснейший террористический акт. В результате инцидентов никто не пострадал.

https://ria.ru/20250221/izrail-2000675384.html

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в мире, тель-авив, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, израиль