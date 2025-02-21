Воробьев вручил награды участникам СВО, спасателям, врачам и росгвардейцам
Воробьев вручил награды подмосковным участникам СВО, спасателям и врачам
© Фото предоставлено Правительством Московской областиВоробьев вручил награды участникам СВО, спасателям, врачам и росгвардейцам
© Фото предоставлено Правительством Московской области
Воробьев вручил награды участникам СВО, спасателям, врачам и росгвардейцам
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил государственные и областные награды участникам СВО, спасателям, врачам и росгвардейцам в преддверии Дня защитника Отечества, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
"Мы встречаемся в преддверии 23 февраля, в год Защитника Отечества, в год 80-летия Победы. Традиционно в этом зале собрали людей, которые проявили себя - наших героев с их семьями, детьми, чтобы вручить награды, в том числе по поручению президента. Хочу поблагодарить спасателей и в вашем лице всех, кто занимался ликвидацией последствий ужасной трагедии в Крокусе; людей, которые работали и работают на курском направлении – порядка 50 реаниматологов, анестезиологов, фельдшеров, водителей – все они рискуют жизнью; нашу Росгвардию, которая достойно проявляет себя в самых сложных ситуациях; и конечно, наших бойцов "именных" батальонов – 26-го, 57-го, 242-го, элитных подразделений, тех, кто служит в спецназе", - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
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