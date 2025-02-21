https://ria.ru/20250221/nagrady-2000883905.html

Воробьев вручил награды участникам СВО, спасателям, врачам и росгвардейцам

Воробьев вручил награды участникам СВО, спасателям, врачам и росгвардейцам - РИА Новости, 21.02.2025

Воробьев вручил награды участникам СВО, спасателям, врачам и росгвардейцам

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил государственные и областные награды участникам СВО, спасателям, врачам и росгвардейцам в преддверии Дня... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T18:12:00+03:00

2025-02-21T18:12:00+03:00

2025-02-21T18:12:00+03:00

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил государственные и областные награды участникам СВО, спасателям, врачам и росгвардейцам в преддверии Дня защитника Отечества, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона. "Мы встречаемся в преддверии 23 февраля, в год Защитника Отечества, в год 80-летия Победы. Традиционно в этом зале собрали людей, которые проявили себя - наших героев с их семьями, детьми, чтобы вручить награды, в том числе по поручению президента. Хочу поблагодарить спасателей и в вашем лице всех, кто занимался ликвидацией последствий ужасной трагедии в Крокусе; людей, которые работали и работают на курском направлении – порядка 50 реаниматологов, анестезиологов, фельдшеров, водителей – все они рискуют жизнью; нашу Росгвардию, которая достойно проявляет себя в самых сложных ситуациях; и конечно, наших бойцов "именных" батальонов – 26-го, 57-го, 242-го, элитных подразделений, тех, кто служит в спецназе", - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении. По данным пресс-службы, генерал-майору медицинской службы, заслуженному врачу РФ, начальнику Национального медицинского исследовательского центра высоких медицинских технологий - Центрального военного клинического госпиталя имени А. А. Вишневского Минобороны РФ Александру Есипову объявлена Благодарность президента Российской Федерации. Нагрудными знаками "Отличник здравоохранения" отмечены врач-анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии Красногорской больницы Андрей Царев и заведующий отделением анестезиологии-реанимации - врач-анестезиолог-реаниматолог Дубненской больницы Данил Яцыно. В составе бригад из Подмосковья медики не раз ездили в Курскую область для оказания помощи пострадавшим. Ордена "За доблесть и мужество" удостоен командир одного из подразделений воздушно-десантных войск по имени Никита. В феврале 2024 года он вместе со своими бойцами занял опорный пункт противника, лишив возможности высадки десанта противника и подвоза боеприпасов. Позиции удерживали двое суток. В подвал разрушенного дома, где находились российские бойцы, попал вражеский FPV-дрон. Несмотря на полученную контузию, Никита вынес на себе тяжелораненого товарища. Старший лейтенант, командир взвода мотострелкового полка по имени Александр также был удостоен ордена "За доблесть и мужество". Под его руководством неоднократно были подавлены попытки наступления противника, а также осуществлялись успешные наступательные операции подразделений батальона. Ордена Преподобного Сергия Радонежского удостоены: старшина, инспектор-водитель взвода военной полиции мотострелкового полка Сергей, гвардии старший сержант, командир отделения гвардейского мотострелкового полка Иван и старший стрелок мотострелкового полка по имени Рустам. Почетную грамоту губернатора Московской области за отличные показатели в служебной деятельности и высокий профессионализм вручили подполковнику полиции, замначальника ГУ Росгвардии Московской области Константину Невмержицкому.

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), курская область, андрей воробьев, сво