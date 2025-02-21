https://ria.ru/20250221/nagrady-2000855918.html

Клепиков вручил награды жителям Белгородской области в преддверии праздника

Клепиков вручил награды жителям Белгородской области в преддверии праздника - РИА Новости, 21.02.2025

Клепиков вручил награды жителям Белгородской области в преддверии праздника

Спикер Белгородской областной Думы Юрий Клепиков в преддверии Дня защитника Отечества вручил награды жителям. РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T16:51:00+03:00

2025-02-21T16:51:00+03:00

2025-02-21T16:51:00+03:00

белгородская область

юрий клепиков (председатель белгородской областной думы)

белгородская областная дума

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Спикер Белгородской областной Думы Юрий Клепиков в преддверии Дня защитника Отечества вручил награды жителям. "В преддверии Дня защитника Отечества состоялось торжественное мероприятие "Белгородская область – Родина Победы 1945-2025". Передал нашим землякам высокие государственные и региональные награды, а также искренние слова благодарности от губернатора области Вячеслава Владимировича Гладкова и от себя лично за их сложный, но очень значимый для всей страны труд", - написал Клепиков в своем телеграм-канале. Он добавил, что военнослужащие, члены добровольческих отрядов, врачи, фельдшеры, руководители предприятий, учреждений и общественных организаций, волонтеры, священнослужители, журналисты, тренеры, преподаватели и общественные деятели – потенциал Белгородской области и его крепкая основа. "Белгородчина - Родина сильных людей. Мы гордимся нашими земляками, преклоняемся перед их самоотверженностью и героизмом. Все они по праву удостоены самых высоких отличий", - отметил спикер. Он напомнил, что Белгородская область была прифронтовой 80 лет назад, и сейчас жители видят, какой ценой дается защита рубежей. "Но задача каждого из нас – верить в себя и Отчизну, не отступать перед трудностями, беречь нашу нерушимую сплоченность. Именно она – залог нашей скорейшей Победы!" - резюмировал он.

https://ria.ru/20250221/deputaty-2000847640.html

https://ria.ru/20250221/oblast-2000744701.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

юрий клепиков (председатель белгородской областной думы), белгородская областная дума