Клепиков вручил награды жителям Белгородской области в преддверии праздника
Спикер Клепиков вручил награды жителям Белгородской области перед 23 Февраля
© Фото : Юрий Клепиков/TelegramСпикер Белгородской областной Думы Юрий Клепиков вручил награды жителям Белгородской области в преддверии праздника
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Спикер Белгородской областной Думы Юрий Клепиков в преддверии Дня защитника Отечества вручил награды жителям.
"В преддверии Дня защитника Отечества состоялось торжественное мероприятие "Белгородская область – Родина Победы 1945-2025". Передал нашим землякам высокие государственные и региональные награды, а также искренние слова благодарности от губернатора области Вячеслава Владимировича Гладкова и от себя лично за их сложный, но очень значимый для всей страны труд", - написал Клепиков в своем телеграм-канале.
© Фото : Юрий Клепиков/TelegramСпикер Белгородской областной Думы Юрий Клепиков вручил награды жителям Белгородской области в преддверии праздника
Спикер Белгородской областной Думы Юрий Клепиков вручил награды жителям Белгородской области в преддверии праздника
Он добавил, что военнослужащие, члены добровольческих отрядов, врачи, фельдшеры, руководители предприятий, учреждений и общественных организаций, волонтеры, священнослужители, журналисты, тренеры, преподаватели и общественные деятели – потенциал Белгородской области и его крепкая основа.
"Белгородчина - Родина сильных людей. Мы гордимся нашими земляками, преклоняемся перед их самоотверженностью и героизмом. Все они по праву удостоены самых высоких отличий", - отметил спикер.
Он напомнил, что Белгородская область была прифронтовой 80 лет назад, и сейчас жители видят, какой ценой дается защита рубежей.
"Но задача каждого из нас – верить в себя и Отчизну, не отступать перед трудностями, беречь нашу нерушимую сплоченность. Именно она – залог нашей скорейшей Победы!" - резюмировал он.