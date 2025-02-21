https://ria.ru/20250221/nagrady-2000854886.html

Руденя вручил награды жителям Тверской области в преддверии 23 Февраля

Руденя вручил награды жителям Тверской области в преддверии 23 Февраля - РИА Новости, 21.02.2025

Руденя вручил награды жителям Тверской области в преддверии 23 Февраля

Губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил жителям региона государственные и региональные награды в преддверии 23 Февраля, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T16:50:00+03:00

2025-02-21T16:50:00+03:00

2025-02-21T16:50:00+03:00

тверская область

россия

игорь руденя

день защитника отечества

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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил жителям региона государственные и региональные награды в преддверии 23 Февраля, сообщает пресс-служба облправительства. Он напомнил, что 2025 год был объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом защитника Отечества. "Для нас большая честь по поручению главы государства вручить юбилейные медали “80 лет Победы в Великой Отечественной войне” настоящим героям, которыми мы гордимся и восхищаемся. Это поколение победителей. Каждый из вас ратными и трудовыми подвигами внес бесценный вклад в общую Победу", – приводит пресс-служба слова Рудени. Губернатор передал медали фронтовикам Ивану Кладкевичу, Арсению Сухопарову, Спартаку Сычеву и Петру Потемкину, труженику тыла Геннадию Крупнову, жителям блокадного Ленинграда Аркадию Скачкову, Галине Жирновой и Галине Тимошенко, а также Сергею Суворову и Альберту Эхте, которые были несовершеннолетними узниками фашистских концлагерей. Руденя отметил, что именно ветераны воспитали новые поколения патриотов и защитников России. "Хочу поблагодарить всех участников специальной военной операции, ваших боевых товарищей за доблестное исполнение воинского долга и беззаветное служение Отечеству. Низкий поклон вашим родителям и наставникам, которые воспитали настоящих мужчин", – сказал губернатор. Орденами Мужества награждены участники СВО Владислав Кузьмин и Сурен Агамалов, медалью "За отвагу" – Николай Шашенков, медалью "За храбрость" II степени – Роман Гребенников. Среди награжденных в этот день были сотрудники Росгвардии, научно-исследовательских организаций, военных учебных заведений, укрепляющие боевую мощь Вооруженных Сил России, внесшие вклад в обеспечение безопасности, подготовку квалифицированных кадров. Также на церемонии Руденя вручил паспорта школьникам, которые активно участвуют в общественно значимой, патриотической деятельности. "Сегодня ребята получили главный документ – паспорт гражданина Российской Федерации – в присутствии настоящих героев, защитников Отечества, которые, как 80 лет назад, так и сейчас, защищают нашу страну, наш народ, наше будущее. Это возможность научиться у них тому, как нужно жить, трудиться, развивать и беречь свою Родину", – отметил губернатор.

https://ria.ru/20250211/meropriyatiya-1998635821.html

https://ria.ru/20250220/zadachi-2000596275.html

https://ria.ru/20250210/zdravookhranenie-1998430737.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, игорь руденя, день защитника отечества