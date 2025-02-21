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Руденя вручил награды жителям Тверской области в преддверии 23 Февраля - РИА Новости, 21.02.2025
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Тверская область
 
16:50 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/nagrady-2000854886.html
Руденя вручил награды жителям Тверской области в преддверии 23 Февраля
Руденя вручил награды жителям Тверской области в преддверии 23 Февраля - РИА Новости, 21.02.2025
Руденя вручил награды жителям Тверской области в преддверии 23 Февраля
Губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил жителям региона государственные и региональные награды в преддверии 23 Февраля, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T16:50:00+03:00
2025-02-21T16:50:00+03:00
тверская область
россия
игорь руденя
день защитника отечества
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил жителям региона государственные и региональные награды в преддверии 23 Февраля, сообщает пресс-служба облправительства. Он напомнил, что 2025 год был объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом защитника Отечества. "Для нас большая честь по поручению главы государства вручить юбилейные медали “80 лет Победы в Великой Отечественной войне” настоящим героям, которыми мы гордимся и восхищаемся. Это поколение победителей. Каждый из вас ратными и трудовыми подвигами внес бесценный вклад в общую Победу", – приводит пресс-служба слова Рудени. Губернатор передал медали фронтовикам Ивану Кладкевичу, Арсению Сухопарову, Спартаку Сычеву и Петру Потемкину, труженику тыла Геннадию Крупнову, жителям блокадного Ленинграда Аркадию Скачкову, Галине Жирновой и Галине Тимошенко, а также Сергею Суворову и Альберту Эхте, которые были несовершеннолетними узниками фашистских концлагерей. Руденя отметил, что именно ветераны воспитали новые поколения патриотов и защитников России. "Хочу поблагодарить всех участников специальной военной операции, ваших боевых товарищей за доблестное исполнение воинского долга и беззаветное служение Отечеству. Низкий поклон вашим родителям и наставникам, которые воспитали настоящих мужчин", – сказал губернатор. Орденами Мужества награждены участники СВО Владислав Кузьмин и Сурен Агамалов, медалью "За отвагу" – Николай Шашенков, медалью "За храбрость" II степени – Роман Гребенников. Среди награжденных в этот день были сотрудники Росгвардии, научно-исследовательских организаций, военных учебных заведений, укрепляющие боевую мощь Вооруженных Сил России, внесшие вклад в обеспечение безопасности, подготовку квалифицированных кадров. Также на церемонии Руденя вручил паспорта школьникам, которые активно участвуют в общественно значимой, патриотической деятельности. "Сегодня ребята получили главный документ – паспорт гражданина Российской Федерации – в присутствии настоящих героев, защитников Отечества, которые, как 80 лет назад, так и сейчас, защищают нашу страну, наш народ, наше будущее. Это возможность научиться у них тому, как нужно жить, трудиться, развивать и беречь свою Родину", – отметил губернатор.
https://ria.ru/20250211/meropriyatiya-1998635821.html
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россия, игорь руденя, день защитника отечества
Тверская область, Россия, Игорь Руденя, День защитника Отечества
Руденя вручил награды жителям Тверской области в преддверии 23 Февраля

Руденя вручил государственные награды жителям Тверской области перед 23 Февраля

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя вручил награды жителям Тверской области в преддверии 23 Февраля
Губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил награды жителям Тверской области в преддверии 23 Февраля - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил награды жителям Тверской области в преддверии 23 Февраля
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил жителям региона государственные и региональные награды в преддверии 23 Февраля, сообщает пресс-служба облправительства.
Он напомнил, что 2025 год был объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом защитника Отечества.
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"Для нас большая честь по поручению главы государства вручить юбилейные медали “80 лет Победы в Великой Отечественной войне” настоящим героям, которыми мы гордимся и восхищаемся. Это поколение победителей. Каждый из вас ратными и трудовыми подвигами внес бесценный вклад в общую Победу", – приводит пресс-служба слова Рудени.
Губернатор передал медали фронтовикам Ивану Кладкевичу, Арсению Сухопарову, Спартаку Сычеву и Петру Потемкину, труженику тыла Геннадию Крупнову, жителям блокадного Ленинграда Аркадию Скачкову, Галине Жирновой и Галине Тимошенко, а также Сергею Суворову и Альберту Эхте, которые были несовершеннолетними узниками фашистских концлагерей. Руденя отметил, что именно ветераны воспитали новые поколения патриотов и защитников России.
"Хочу поблагодарить всех участников специальной военной операции, ваших боевых товарищей за доблестное исполнение воинского долга и беззаветное служение Отечеству. Низкий поклон вашим родителям и наставникам, которые воспитали настоящих мужчин", – сказал губернатор.
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20 февраля, 16:38
Орденами Мужества награждены участники СВО Владислав Кузьмин и Сурен Агамалов, медалью "За отвагу" – Николай Шашенков, медалью "За храбрость" II степени – Роман Гребенников.
Среди награжденных в этот день были сотрудники Росгвардии, научно-исследовательских организаций, военных учебных заведений, укрепляющие боевую мощь Вооруженных Сил России, внесшие вклад в обеспечение безопасности, подготовку квалифицированных кадров.
Также на церемонии Руденя вручил паспорта школьникам, которые активно участвуют в общественно значимой, патриотической деятельности.
"Сегодня ребята получили главный документ – паспорт гражданина Российской Федерации – в присутствии настоящих героев, защитников Отечества, которые, как 80 лет назад, так и сейчас, защищают нашу страну, наш народ, наше будущее. Это возможность научиться у них тому, как нужно жить, трудиться, развивать и беречь свою Родину", – отметил губернатор.
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Тверская областьРоссияИгорь РуденяДень защитника Отечества
 
 
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