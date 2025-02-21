https://ria.ru/20250221/mvd-2000714317.html

МВД рассказало о новой схеме мошенников с псевдопохищением

МВД рассказало о новой схеме мошенников с псевдопохищением - РИА Новости, 21.02.2025

МВД рассказало о новой схеме мошенников с псевдопохищением

Недавний случай с московским подростком, которого телефонные мошенники убедили забрать из дома украшения и уехать в другой регион, свидетельствует о том,... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T09:51:00+03:00

2025-02-21T09:51:00+03:00

2025-02-21T12:10:00+03:00

происшествия

владимирская область

москва

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Недавний случай с московским подростком, которого телефонные мошенники убедили забрать из дома украшения и уехать в другой регион, свидетельствует о том, аферисты применяют схему с "похищением" человека, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале."Под предлогом обеспечения безопасности телефонные мошенники могут вынудить поверивших им людей прервать общение с близкими и уехать в другой регион. Тем временем родственникам они сообщают о похищении и, угрожая расправой, требуют перевести им крупные суммы", — написала она.Волк привела пример с "похищением" ребенка. Проживающий в Южном Бутово 16-летний юноша попался на удочку мошенников, которые убедили его продать золотые украшения матери и поехать во Владимирскую область для передачи денег. После этого мать получила сообщение о похищении сына с угрозами и требованием перевести 500 тысяч рублей.К счастью, женщина обратилась в полицию, сотрудники УВД и ФСБ нашли подростка. Юноша в безопасности, его вернули в Москву. Деньги он не успел передать.Возбуждено уголовное дело, полицейские продолжают искать всех причастных к преступлению.

https://ria.ru/20250218/kuzbass-1999988224.html

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происшествия, владимирская область, москва, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)