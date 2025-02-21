Рейтинг@Mail.ru
МВД рассказало о новой схеме мошенников с псевдопохищением - РИА Новости, 21.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:51 21.02.2025 (обновлено: 12:10 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/mvd-2000714317.html
МВД рассказало о новой схеме мошенников с псевдопохищением
МВД рассказало о новой схеме мошенников с псевдопохищением - РИА Новости, 21.02.2025
МВД рассказало о новой схеме мошенников с псевдопохищением
Недавний случай с московским подростком, которого телефонные мошенники убедили забрать из дома украшения и уехать в другой регион, свидетельствует о том,... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T09:51:00+03:00
2025-02-21T12:10:00+03:00
происшествия
владимирская область
москва
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000720771_0:58:1059:653_1920x0_80_0_0_e7d70620837e88d56e0cfaa41204d837.jpg
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Недавний случай с московским подростком, которого телефонные мошенники убедили забрать из дома украшения и уехать в другой регион, свидетельствует о том, аферисты применяют схему с "похищением" человека, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале."Под предлогом обеспечения безопасности телефонные мошенники могут вынудить поверивших им людей прервать общение с близкими и уехать в другой регион. Тем временем родственникам они сообщают о похищении и, угрожая расправой, требуют перевести им крупные суммы", — написала она.Волк привела пример с "похищением" ребенка. Проживающий в Южном Бутово 16-летний юноша попался на удочку мошенников, которые убедили его продать золотые украшения матери и поехать во Владимирскую область для передачи денег. После этого мать получила сообщение о похищении сына с угрозами и требованием перевести 500 тысяч рублей.К счастью, женщина обратилась в полицию, сотрудники УВД и ФСБ нашли подростка. Юноша в безопасности, его вернули в Москву. Деньги он не успел передать.Возбуждено уголовное дело, полицейские продолжают искать всех причастных к преступлению.
https://ria.ru/20250218/kuzbass-1999988224.html
https://ria.ru/20250217/ekaterinburg-1999828667.html
владимирская область
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000720771_60:0:1009:712_1920x0_80_0_0_450f0e8d03b1fd89b8e61655ee56cd7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владимирская область, москва, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Владимирская область, Москва, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
МВД рассказало о новой схеме мошенников с псевдопохищением

МВД сообщило о новом способе мошенничества с псевдопохищением человека

© Ирина Волк/TelegramШкольник, которого телефонные мошенники убедили забрать из дома украшения и уехать во Владимирскую область для передачи денег
Школьник, которого телефонные мошенники убедили забрать из дома украшения и уехать во Владимирскую область для передачи денег - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© Ирина Волк/Telegram
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Недавний случай с московским подростком, которого телефонные мошенники убедили забрать из дома украшения и уехать в другой регион, свидетельствует о том, аферисты применяют схему с "похищением" человека, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.
"Под предлогом обеспечения безопасности телефонные мошенники могут вынудить поверивших им людей прервать общение с близкими и уехать в другой регион. Тем временем родственникам они сообщают о похищении и, угрожая расправой, требуют перевести им крупные суммы", — написала она.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
В Кузбассе два человека похитили мужчину, требуя забрать заявление об угоне
18 февраля, 10:46
Волк привела пример с "похищением" ребенка. Проживающий в Южном Бутово 16-летний юноша попался на удочку мошенников, которые убедили его продать золотые украшения матери и поехать во Владимирскую область для передачи денег. После этого мать получила сообщение о похищении сына с угрозами и требованием перевести 500 тысяч рублей.
К счастью, женщина обратилась в полицию, сотрудники УВД и ФСБ нашли подростка. Юноша в безопасности, его вернули в Москву. Деньги он не успел передать.
Возбуждено уголовное дело, полицейские продолжают искать всех причастных к преступлению.
Обвиняемый в похищении 15-летней девочки в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Суд в Екатеринбурге арестовал подозреваемого в похищении школьницы
17 февраля, 14:12
 
ПроисшествияВладимирская областьМоскваИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала