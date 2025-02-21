https://ria.ru/20250221/mvd-2000714317.html
МВД рассказало о новой схеме мошенников с псевдопохищением
МВД рассказало о новой схеме мошенников с псевдопохищением - РИА Новости, 21.02.2025
МВД рассказало о новой схеме мошенников с псевдопохищением
Недавний случай с московским подростком, которого телефонные мошенники убедили забрать из дома украшения и уехать в другой регион, свидетельствует о том,... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T09:51:00+03:00
2025-02-21T09:51:00+03:00
2025-02-21T12:10:00+03:00
происшествия
владимирская область
москва
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Недавний случай с московским подростком, которого телефонные мошенники убедили забрать из дома украшения и уехать в другой регион, свидетельствует о том, аферисты применяют схему с "похищением" человека, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале."Под предлогом обеспечения безопасности телефонные мошенники могут вынудить поверивших им людей прервать общение с близкими и уехать в другой регион. Тем временем родственникам они сообщают о похищении и, угрожая расправой, требуют перевести им крупные суммы", — написала она.Волк привела пример с "похищением" ребенка. Проживающий в Южном Бутово 16-летний юноша попался на удочку мошенников, которые убедили его продать золотые украшения матери и поехать во Владимирскую область для передачи денег. После этого мать получила сообщение о похищении сына с угрозами и требованием перевести 500 тысяч рублей.К счастью, женщина обратилась в полицию, сотрудники УВД и ФСБ нашли подростка. Юноша в безопасности, его вернули в Москву. Деньги он не успел передать.Возбуждено уголовное дело, полицейские продолжают искать всех причастных к преступлению.
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происшествия, владимирская область, москва, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Владимирская область, Москва, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
МВД рассказало о новой схеме мошенников с псевдопохищением
МВД сообщило о новом способе мошенничества с псевдопохищением человека