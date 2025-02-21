https://ria.ru/20250221/moskva-2000731327.html
В Москве ко Дню защитника Отечества собрали более 30 тысяч подарков
В Москве ко Дню защитника Отечества собрали более 30 тысяч подарков - РИА Новости, 21.02.2025
В Москве ко Дню защитника Отечества собрали более 30 тысяч подарков
Больше 30 тысяч подарков ко Дню защитника Отечества собрали в Москве для участников специальной военной операции (СВО), написал мэр столицы Сергей Собянин в... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T11:24:00+03:00
2025-02-21T11:24:00+03:00
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Больше 30 тысяч подарков ко Дню защитника Отечества собрали в Москве для участников специальной военной операции (СВО), написал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. "Ко Дню защитника Отечества москвичи и волонтёры собрали для участников СВО больше 30 тысяч подарков. Акция проходила на более чем 50 площадках по всему городу. В ней приняли участие как жители, так и организации: столичные школы и колледжи, государственные учреждения и предприятия, коммерческие компании", - написал Собянин. Он отметил, что среди подарков тёплые вещи, средства по уходу, кондитерские изделия и многое другое. Военные также получат открытки с добрыми пожеланиями и словами поддержки. Зеленоградский дворец творчества детей и молодёжи передал коробку рисунков и упаковку открыток. На них размещён QR-код, с помощью которого можно послушать трогательные рассказы для пап и дедушек, находящихся в зоне СВО. "В канун Дня защитника Отечества волонтёры Москвы подготовили и помогли отправить все подарки военнослужащим. К поддержке участников специальной военной операции москвичи относятся особенно трепетно. Они круглый год собирают необходимое для военнослужащих, изготавливают маскировочные сети, шьют вещи, вместе с детьми пишут письма и отправляют на фронт", - подчеркнул мэр.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин, день защитника отечества
Надежные люди, Москва, Сергей Собянин, День защитника Отечества
В Москве ко Дню защитника Отечества собрали более 30 тысяч подарков
Собянин: москвичи собрали для участников СВО более 30 тысяч подарков
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Больше 30 тысяч подарков ко Дню защитника Отечества собрали в Москве для участников специальной военной операции (СВО), написал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
"Ко Дню защитника Отечества москвичи и волонтёры собрали для участников СВО больше 30 тысяч подарков. Акция проходила на более чем 50 площадках по всему городу. В ней приняли участие как жители, так и организации: столичные школы и колледжи, государственные учреждения и предприятия, коммерческие компании", - написал Собянин.
Он отметил, что среди подарков тёплые вещи, средства по уходу, кондитерские изделия и многое другое. Военные также получат открытки с добрыми пожеланиями и словами поддержки. Зеленоградский дворец творчества детей и молодёжи передал коробку рисунков и упаковку открыток. На них размещён QR-код, с помощью которого можно послушать трогательные рассказы для пап и дедушек, находящихся в зоне СВО.
"В канун Дня защитника Отечества волонтёры Москвы подготовили и помогли отправить все подарки военнослужащим. К поддержке участников специальной военной операции москвичи относятся особенно трепетно. Они круглый год собирают необходимое для военнослужащих, изготавливают маскировочные сети, шьют вещи, вместе с детьми пишут письма и отправляют на фронт", - подчеркнул мэр.