https://ria.ru/20250221/moshenniki-2000694223.html

Эксперт предупредила о мошеннических сайтах с подарками на 23 Февраля

Эксперт предупредила о мошеннических сайтах с подарками на 23 Февраля - РИА Новости, 21.02.2025

Эксперт предупредила о мошеннических сайтах с подарками на 23 Февраля

Мошенники создают многочисленные сайты-однодневки в преддверии Дня защитника Отечества - они заманивают жертв "эксклюзивными" подарками по низким ценами, а... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T06:57:00+03:00

2025-02-21T06:57:00+03:00

2025-02-21T06:57:00+03:00

общество

технологии

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Мошенники создают многочисленные сайты-однодневки в преддверии Дня защитника Отечества - они заманивают жертв "эксклюзивными" подарками по низким ценами, а после получения денег и проведения "акции" удаляются, сообщила РИА Новости интернет-аналитик, эксперт компании "Газинформсервис" Марина Пробетс. "В преддверии 23 февраля в интернете появляются многочисленные сайты-однодневки, предлагающие "эксклюзивные" подарки по невероятно низким ценам. Заманчивые акции и скидки – главная приманка. Покупатель, соблазнившись выгодным предложением, оплачивает товар, который никогда не получит. Сайт исчезает сразу после проведения "акции", - рассказала Пробетс. Кроме этого, злоумышленники проводят фишинговые атаки с помощью смс и электронных писем, в которых есть ссылка на поддельный сайт, имитирующий, например сайт банка или популярного интернет-магазина. Жертве нужно ввести свои личные данные, включая логины, пароли и данные банковских карт для того, чтобы якобы присоединиться к акции или получить подарок. В результате у мошенников появляется доступ к аккаунтам, через которые они могут украсть деньги. Фальшивые выигрыши по-прежнему остаются самым простым, но эффективным способом обмана: мошенники уведомляют о якобы выигранном призе, связанном с 23 февраля. Для получения "выигрыша" жертву просят оплатить "комиссию", "налог" или "доставку". После перевода денег мошенники исчезают. "Но это еще не все, мошенники часто эксплуатируют чувство патриотизма и готовность людей помочь ветеранам и военнослужащим. Они организуют фальшивые благотворительные сборы, используя трогательные истории и фотографии. Деньги, перечисленные доверчивыми гражданами, оседают в карманах мошенников. Чтобы избежать подобных ситуаций, жертвовать средства нужно только проверенным благотворительным организациям, имеющим официальную регистрацию и прозрачную отчетность", - добавила эксперт. Пробетс советует придерживаться правил цифровой гигиены: например, проверять репутацию интернет-магазина, искать отзывы других покупателей, обращать внимание на дизайн сайта и качество информации, а также не верить слишком низким ценам и предложениям, которые кажутся "слишком хорошими, чтобы быть правдой". Кроме этого, не стоит переходить по ссылкам из подозрительных сообщений и вводить личные данные на непроверенных сайтах.

https://ria.ru/20241205/moshenniki-1987428069.html

https://ria.ru/20250209/mvd-1998240603.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, технологии