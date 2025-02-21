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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за неделю
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за неделю - РИА Новости, 21.02.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за неделю
ВСУ за неделю в зоне действий подразделений группировки российских войск "Восток" потеряли более 1100 военнослужащих и шесть танков, в том числе два Leopard,... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T13:07:00+03:00
2025-02-21T13:07:00+03:00
2025-02-21T13:19:00+03:00
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нато
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. ВСУ за неделю в зоне действий подразделений группировки российских войск "Восток" потеряли более 1100 военнослужащих и шесть танков, в том числе два Leopard, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение формированиям танковой, четырех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны."Противник потерял свыше 1100 военнослужащих, шесть танков, включая два танка Leopard производства ФРГ, 13 боевых бронированных машин, 23 автомобиля и 29 орудий полевой артиллерии, из них три производства стран НАТО. Уничтожены два склада боеприпасов", - говорится в сообщении.
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нато, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, германия
Специальная военная операция на Украине, НАТО, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Германия
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за неделю
Минобороны: ВСУ потеряли свыше 1100 военных в зоне действий "Востока" за неделю