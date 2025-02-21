https://ria.ru/20250221/minoborony-2000774184.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за неделю

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за неделю - РИА Новости, 21.02.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за неделю

ВСУ за неделю в зоне действий подразделений группировки российских войск "Восток" потеряли более 1100 военнослужащих и шесть танков, в том числе два Leopard,... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T13:07:00+03:00

2025-02-21T13:07:00+03:00

2025-02-21T13:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

нато

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

германия

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. ВСУ за неделю в зоне действий подразделений группировки российских войск "Восток" потеряли более 1100 военнослужащих и шесть танков, в том числе два Leopard, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение формированиям танковой, четырех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны."Противник потерял свыше 1100 военнослужащих, шесть танков, включая два танка Leopard производства ФРГ, 13 боевых бронированных машин, 23 автомобиля и 29 орудий полевой артиллерии, из них три производства стран НАТО. Уничтожены два склада боеприпасов", - говорится в сообщении.

германия

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нато, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, германия