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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за неделю - РИА Новости, 21.02.2025
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13:07 21.02.2025 (обновлено: 13:19 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/minoborony-2000774184.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за неделю
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за неделю - РИА Новости, 21.02.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за неделю
ВСУ за неделю в зоне действий подразделений группировки российских войск "Восток" потеряли более 1100 военнослужащих и шесть танков, в том числе два Leopard,... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T13:07:00+03:00
2025-02-21T13:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
нато
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. ВСУ за неделю в зоне действий подразделений группировки российских войск "Восток" потеряли более 1100 военнослужащих и шесть танков, в том числе два Leopard, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение формированиям танковой, четырех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны."Противник потерял свыше 1100 военнослужащих, шесть танков, включая два танка Leopard производства ФРГ, 13 боевых бронированных машин, 23 автомобиля и 29 орудий полевой артиллерии, из них три производства стран НАТО. Уничтожены два склада боеприпасов", - говорится в сообщении.
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нато, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, германия
Специальная военная операция на Украине, НАТО, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Германия
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за неделю

Минобороны: ВСУ потеряли свыше 1100 военных в зоне действий "Востока" за неделю

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град" 25 армии ведет огонь по позициям ВСУ
Реактивная система залпового огня Град 25 армии ведет огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Реактивная система залпового огня "Град" 25 армии ведет огонь по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. ВСУ за неделю в зоне действий подразделений группировки российских войск "Восток" потеряли более 1100 военнослужащих и шесть танков, в том числе два Leopard, сообщило Минобороны РФ.
По данным министерства, силы группировки нанесли поражение формированиям танковой, четырех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны.
"Противник потерял свыше 1100 военнослужащих, шесть танков, включая два танка Leopard производства ФРГ, 13 боевых бронированных машин, 23 автомобиля и 29 орудий полевой артиллерии, из них три производства стран НАТО. Уничтожены два склада боеприпасов", - говорится в сообщении.
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