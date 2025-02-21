https://ria.ru/20250221/minimuschestvo-2000899520.html

Минимущество Подмосковья выделило более 20 га под социально важные объекты

Минимущество Подмосковья выделило более 20 га под социально важные объекты - РИА Новости, 21.02.2025

Минимущество Подмосковья выделило более 20 га под социально важные объекты

За январь 2025 года Минимущество Московской области согласовало предоставление в безвозмездное и бессрочное пользование свыше 20 гектаров земли под социально... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T19:13:00+03:00

2025-02-21T19:13:00+03:00

2025-02-21T19:13:00+03:00

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. За январь 2025 года Минимущество Московской области согласовало предоставление в безвозмездное и бессрочное пользование свыше 20 гектаров земли под социально значимые объекты, сообщает пресс-служба ведомства. В министерстве уточнили, что 25 земельных участков выделили в 11 городских и муниципальных округах. Так, МАУ "Управление капитального строительства Дмитровского городского округа" согласовало предоставление земельного участка площадью 0,25 гектара для строительства фельдшерско-акушерского пункта. Новое медучреждение будет построено в поселке совхоза "Буденновец". Объект здравоохранения планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году. Дирекции заказчика капстроительства Московской области согласовали предоставление в безвозмездное пользование участка площадью 2,1 гектара под строительство школы на 1,1 тысячи мест в Раменском. Образовательное учреждение появится в поселке Островцы Раменского округа. Объект построят за счет средств областного бюджета. Школу планируют ввести в эксплуатацию в 2026 году. Еще один земельный участок площадью 0,1 гектара согласован Минимуществом для строительства спортивного объекта в деревне Степаново городского округа Электросталь. Универсальную спортивную площадку размером 20 на 38 метров с освещением и резиновым покрытием по просьбам жителей планируют обустроить в третьем квартале 2025 года. Кроме того, 13 земельных участков общей площадью 11,7 гектара, на которых размещены городские дороги, согласованы министерством. Их передадут в постоянное бессрочное пользование МБУ городского округа Жуковский "Городское хозяйство".

https://ria.ru/20250221/podmoskove-2000895933.html

https://ria.ru/20250221/remont-2000889465.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), раменское, электросталь