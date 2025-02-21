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Минимущество Подмосковья выделило более 20 га под социально важные объекты - РИА Новости, 21.02.2025
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Новости Подмосковья
 
19:13 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/minimuschestvo-2000899520.html
Минимущество Подмосковья выделило более 20 га под социально важные объекты
Минимущество Подмосковья выделило более 20 га под социально важные объекты - РИА Новости, 21.02.2025
Минимущество Подмосковья выделило более 20 га под социально важные объекты
За январь 2025 года Минимущество Московской области согласовало предоставление в безвозмездное и бессрочное пользование свыше 20 гектаров земли под социально... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T19:13:00+03:00
2025-02-21T19:13:00+03:00
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. За январь 2025 года Минимущество Московской области согласовало предоставление в безвозмездное и бессрочное пользование свыше 20 гектаров земли под социально значимые объекты, сообщает пресс-служба ведомства. В министерстве уточнили, что 25 земельных участков выделили в 11 городских и муниципальных округах. Так, МАУ "Управление капитального строительства Дмитровского городского округа" согласовало предоставление земельного участка площадью 0,25 гектара для строительства фельдшерско-акушерского пункта. Новое медучреждение будет построено в поселке совхоза "Буденновец". Объект здравоохранения планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году. Дирекции заказчика капстроительства Московской области согласовали предоставление в безвозмездное пользование участка площадью 2,1 гектара под строительство школы на 1,1 тысячи мест в Раменском. Образовательное учреждение появится в поселке Островцы Раменского округа. Объект построят за счет средств областного бюджета. Школу планируют ввести в эксплуатацию в 2026 году. Еще один земельный участок площадью 0,1 гектара согласован Минимуществом для строительства спортивного объекта в деревне Степаново городского округа Электросталь. Универсальную спортивную площадку размером 20 на 38 метров с освещением и резиновым покрытием по просьбам жителей планируют обустроить в третьем квартале 2025 года. Кроме того, 13 земельных участков общей площадью 11,7 гектара, на которых размещены городские дороги, согласованы министерством. Их передадут в постоянное бессрочное пользование МБУ городского округа Жуковский "Городское хозяйство".
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московская область (подмосковье), раменское, электросталь
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Раменское, Электросталь
Минимущество Подмосковья выделило более 20 га под социально важные объекты

Подмосковное Минимущество выделило более 20 га под социально значимые объекты

© Фото : Министерство имущественных отношений Московской областиМинимущество Подмосковья выделило более 20 га под социально важные объекты
Минимущество Подмосковья выделило более 20 га под социально важные объекты - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© Фото : Министерство имущественных отношений Московской области
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. За январь 2025 года Минимущество Московской области согласовало предоставление в безвозмездное и бессрочное пользование свыше 20 гектаров земли под социально значимые объекты, сообщает пресс-служба ведомства.
В министерстве уточнили, что 25 земельных участков выделили в 11 городских и муниципальных округах.
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Вчера, 19:01
Так, МАУ "Управление капитального строительства Дмитровского городского округа" согласовало предоставление земельного участка площадью 0,25 гектара для строительства фельдшерско-акушерского пункта. Новое медучреждение будет построено в поселке совхоза "Буденновец". Объект здравоохранения планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году.
Дирекции заказчика капстроительства Московской области согласовали предоставление в безвозмездное пользование участка площадью 2,1 гектара под строительство школы на 1,1 тысячи мест в Раменском. Образовательное учреждение появится в поселке Островцы Раменского округа. Объект построят за счет средств областного бюджета. Школу планируют ввести в эксплуатацию в 2026 году.
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Вчера, 18:35
Еще один земельный участок площадью 0,1 гектара согласован Минимуществом для строительства спортивного объекта в деревне Степаново городского округа Электросталь. Универсальную спортивную площадку размером 20 на 38 метров с освещением и резиновым покрытием по просьбам жителей планируют обустроить в третьем квартале 2025 года.
Кроме того, 13 земельных участков общей площадью 11,7 гектара, на которых размещены городские дороги, согласованы министерством. Их передадут в постоянное бессрочное пользование МБУ городского округа Жуковский "Городское хозяйство".
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)РаменскоеЭлектросталь
 
 
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